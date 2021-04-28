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Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после майских праздников

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 14:59
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после майских праздников Фото: что будет с курсом доллара после майских (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Курс доллара после майских праздников в Украине немного вырастет. Это связано с тем, что после празднований экономическая жизнь восстановится и спрос на американскую валюту снова повысится.

Об этом нам рассказал экономический эксперт Александр Хмелевский.

По мнению специалиста, после праздников многие регионы Украины выйдут из "красной" карантинной зоны. В связи с этим в стране снова возобновится экономическая жизнь, а вместе с этим возобновится спрос на иностранную валюту. Также не стоит забывать о девальвации гривны.

Александр Хмелевский прогнозирует курс на уровне 28,00 - 28,70 гривны за доллар.

"После майских праздников практически все регионы Украины выйдут из красной зоны карантина. Экономическая жизнь активизируется. Соответственно возрастет спрос на иностранную валюту и восстановится девальвация гривны. К концу мая курс гривны будет находиться на уровне 28,00 - 28,70 за доллар", - рассказал эксперт.

Отметим, что по прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

Читайте также, курс доллара перешел к росту на межбанке вырос на 2 копейки до 27,77 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар.

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