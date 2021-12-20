Стало известно, на какие книги украинцы чаще всего тратят "тысячу Зеленского"

"Граждане пытаются уложиться именно в тысячу. Выбирают наборы за 999 гривен, например, того же "Ведьмака" Анджея Сапковского - семь книг как раз обойдутся в такую сумму. Эта позиция сейчас у нас в топе продаж", - рассказал Лопатченко.

Он также отметил, что сейчас продавцы пытаються сделать акционные предложения, которые бы вошли в тысячу гривен. Таким образом они хотят привлечь дополнительных покупателей.

При этом Лопатченко добавил, что украинцы в целом покупают те же книги, которые брали и раньше. Перехода на других авторов в Украине не произошло.

Популярностью пользуются книги американского "короля ужасов" Стивена Кинга, а также украинских писательниц Люко Дашвар и Светланы Талан. Кроме того, украинцы любят читать нон-фикшн, книги по психологии и саморазвитию.

Лопатченко отметил, что книги по бизнесу также имеют неплохую популярность.

Напомним, что кроме книг тысячу гривен можно потратить на музеи, театры, концерты, кинотеатры, спортзалы, ж/д и авиабилеты по Украине.

Эксперт рассказал, какие книги чаще всего украинцы покупают за "тысячу Зеленского" (видео: YouTube)