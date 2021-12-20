Стало известно, на какие книги украинцы чаще всего тратят "тысячу Зеленского"

В Украине начались выплаты 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. При этом больше всего денег украинцы тратят на книги. Сейчас стало известно, какие авторы пользуются популярностью у вакцинированных людей.
Об этом Об этом рассказал PR-менеджер издательства "Клуб семейного досуга" Иван Лопатченко в эфире "Апостроф TV".
"Граждане пытаются уложиться именно в тысячу. Выбирают наборы за 999 гривен, например, того же "Ведьмака" Анджея Сапковского - семь книг как раз обойдутся в такую сумму. Эта позиция сейчас у нас в топе продаж", - рассказал Лопатченко.
Он также отметил, что сейчас продавцы пытаються сделать акционные предложения, которые бы вошли в тысячу гривен. Таким образом они хотят привлечь дополнительных покупателей.
При этом Лопатченко добавил, что украинцы в целом покупают те же книги, которые брали и раньше. Перехода на других авторов в Украине не произошло.
Популярностью пользуются книги американского "короля ужасов" Стивена Кинга, а также украинских писательниц Люко Дашвар и Светланы Талан. Кроме того, украинцы любят читать нон-фикшн, книги по психологии и саморазвитию.
Лопатченко отметил, что книги по бизнесу также имеют неплохую популярность.
Напомним, что кроме книг тысячу гривен можно потратить на музеи, театры, концерты, кинотеатры, спортзалы, ж/д и авиабилеты по Украине.
Эксперт рассказал, какие книги чаще всего украинцы покупают за "тысячу Зеленского" (видео: YouTube)
Отметим, после начала выплат тысячи гривен за вакцинацию "упали" книжные сайты, не выдержав ажиотажа.
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