Стало відомо, на які книги українці найчастіше витрачають "тисячу Зеленського"

"Громадяни намагаються вкластися саме в тисячу. Вибирають Набори за 999 гривень, наприклад, того ж "Відьмака" Анджея Сапковського - сім книг якраз обійдуться в таку суму. Ця позиція зараз у нас в топі продажів", - розповів Лопатченко.

Він також зазначив, що зараз продавці намагаються зробити акційні пропозиції, які б увійшли в тисячу гривень. Таким чином вони хочуть залучити додаткових покупців.

При цьому Лопатченко додав, що українці в цілому купують ті ж книги, які брали і раніше. Переходу на інших авторів в Україні не відбулося.

Популярністю користуються книги американського "короля жахів" Стівена Кінга, а також українських письменниць Люко Дашвар і Світлани Талан. Крім того, українці люблять читати нон-фікшн, книги з психології та саморозвитку.

Лопатченко зазначив, що книги по бізнесу також мають непогану популярність.

Нагадаємо, що крім книг тисячу гривень можна витратити на музеї, театри, концерти, кінотеатри, спортзали, ж/д і авіаквитки по Україні.

Експерт розповів, які книги найчастіше українці купують за "тисячу Зеленського" (відео: YouTube)