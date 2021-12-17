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Стало известно, на что украинцы чаще всего тратят "тысячу Зеленского"

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 21:17
Стало известно, на что украинцы чаще всего тратят "тысячу Зеленского" Фото: украинцы активно тратят свою "ковидную тысячу" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине выплаты 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса уже начислили многим сотням тысяч гражданам, которые участвуют в пилотном проекте "еПоддержка". В банках рассказали о статистиках и объяснили, на какие услуги их клиенты чаще всего тратят бонусные средства.

Какие предпочтения украинцев, получивших "ковидную тысячу" - читайте в материале ниже.

Оказалось, что на первом месте в списке интересов у обладателей бонусных денег - литература. Второе и третье места в рейтинге трат занимают билеты в кино и путешествия на поездах. Такие данные представили сразу несколько банков-партнеров.

Впрочем, при опросе в сети одного из блогеров появился и другой лидер по услугам через "еПоддержку".

Детальная статистика - в цифрах

  • Как отмечают в monobank, уже было открыто более 1,5 миллиона карт "еПоддержка", а выплаты получили 610 тысяч клиентов - на сумму 610 миллионов соответственно.

Пока граждане успели потратить только 30 миллионов из них, рассказал сооснователь банка Олег Гороховский в своем Telegram 17 декабря.

Вот самые популярные категории трат:

  1. Книжные магазины - 44,57%
  2. Кинотеатры - 23,83%
  3. Ж/д билеты по Украине - 14,06%
  4. Театры- 8,98%
  5. Спортзалы- 3,56%
  6. Концерты - 3,81%
  7. Музеї - 0,64%
  8. Авиабилеты по Украине - 0,55%

В "Монобанке" добавили, что заказали пластиковые карты "еПоддержка", чтобы клиенты могли делать их дополнительно к своей виртуальной карте.

"Обработали все выплаты, которые накопились в период тестирования выплат в "Дие" (~576 млн.грн.) и перешли в режим онлайн. Теперь платим моментально после заявки на выплату. Такой фокус не умеет делать никто", - отметил Гороховский.

  • Свежую статистику 17 декабря привели и на сайте "Альфа-Банка".

Общие тенденции по топ-тратам их клиентов - аналогичные.

  1. Книжные магазины - 34%
  2. Кинотеатры - 26%
  3. Ж/д билеты по Украине - 17%
  4. Билеты через концертные сервисы - 16%
  5. Концерты - 4%
  6. Отдых - 1%
  7. Спорт - 1%
  8. Авиабилеты по Украине - 1%

В "ПриватБанке" констатировали, что за первые сутки после активации в Приват24 оформления цифровой карты "еПоддержка" их клиенты открыли уже более 1 миллиона таких карт. Начисления будут с 19 декабря.

Другое мнение

Тем временем блогер Олег Васильев представил немного другой рейтинг интересов - по его данным, обладатели "ковидной тысячи" больше всего хотят ездить на поездах.

"У себя на Youtube-канале провел опрос среди подписчиков. Из 1 тысячи опрошенных 60% готовы потратить социальную помощь от государства на ж/д билеты. Некоторые пишет в комментариях, что эти деньги пойдут на поездки в электричках. Кстати, УЗ могла бы сделать абонементы на пригородные поездки как раз для пассажиров, желающих потратить 1 тыс. на услуги железной дороги", - пишет он в своем Facebook.

Напомним, что виртуальную 1 тысячу гривен вакцинированные двумя дозами украинцы по программе "еПоддержка" могут потратить на такие услуги и сервисы:

  • абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
  • билет в кинотеатр или театр;
  • поход в музей;
  • билет на внутренние ж/д или авиаперевозки;
  • покупку книг (только в книжных магазинах).

Эти средства будут активными на виртуальных картах только в течение 4 месяцев от даты поступления. Если за это время на счете останутся какие-то деньги - они вернутся государству. Возможности снимать сумму со счета или пополнять/переводить на другие счета - нет.

Добавим, что в monobank призвали своих клиентов не спешить сразу растрачивать "ковидную тысячу", так как могут предложить потратить деньги со скидками от своих партнеров. Пока говорится о таких предложениях (со временем их станет больше):

  • 4 сертификата на скидку в Планета Кино номиналом 250 грн. каждый + 4 любых попкорна. Если билет стоит 125 грн., то на эти сертификаты можно купить 8 билетов.
  • Сертификат на 2000 грн для оплаты любого абонемента в сети SportLife. Цена 1000 грн
  • Сертификат Соnсеrt.uа на 1000 грн. Действует 1 год на все события. Тут нет скидки, к сожалению, но зато эти средства не сгорят через 4 месяца.

Ранее сообщалось, что после начала выплат бонусной тысячи гривен украинцам "упали" книжные сайты, не выдержав ажиотажа.

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