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Стало известно, на какие книги украинцы чаще всего тратят "тысячу Зеленского"

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 16:43
Стало известно, на какие книги украинцы чаще всего тратят "тысячу Зеленского" Коллаж РБК-Украина: какие книги украинцы чаще всего покупают за "тысячу Зеленского"
Автор: Роман Мирончук

В Украине начались выплаты 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. При этом больше всего денег украинцы тратят на книги. Сейчас стало известно, какие авторы пользуются популярностью у вакцинированных людей.

Об этом Об этом рассказал PR-менеджер издательства "Клуб семейного досуга" Иван Лопатченко в эфире "Апостроф TV".

"Граждане пытаются уложиться именно в тысячу. Выбирают наборы за 999 гривен, например, того же "Ведьмака" Анджея Сапковского - семь книг как раз обойдутся в такую сумму. Эта позиция сейчас у нас в топе продаж", - рассказал Лопатченко.

Он также отметил, что сейчас продавцы пытаються сделать акционные предложения, которые бы вошли в тысячу гривен. Таким образом они хотят привлечь дополнительных покупателей.

При этом Лопатченко добавил, что украинцы в целом покупают те же книги, которые брали и раньше. Перехода на других авторов в Украине не произошло.

Популярностью пользуются книги американского "короля ужасов" Стивена Кинга, а также украинских писательниц Люко Дашвар и Светланы Талан. Кроме того, украинцы любят читать нон-фикшн, книги по психологии и саморазвитию.

Лопатченко отметил, что книги по бизнесу также имеют неплохую популярность.

Напомним, что кроме книг тысячу гривен можно потратить на музеи, театры, концерты, кинотеатры, спортзалы, ж/д и авиабилеты по Украине.

Эксперт рассказал, какие книги чаще всего украинцы покупают за "тысячу Зеленского" (видео: YouTube)

Отметим, после начала выплат тысячи гривен за вакцинацию "упали" книжные сайты, не выдержав ажиотажа.

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