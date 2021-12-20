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Стало відомо, на які книги українці найчастіше витрачають "тисячу Зеленського"

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Понеділок 20 грудня 2021 16:43
Стало відомо, на які книги українці найчастіше витрачають "тисячу Зеленського" Колаж РБК-Україна: які книги українці найчастіше купують за "тисячу Зеленського"
Автор: Роман Мирончук

В Україні почалися виплати 1 тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. При цьому найбільше грошей українці витрачають на книги. Зараз стало відомо, які автори користуються популярністю у вакцинованих людей.

Про це розповів PR-менеджер видавництва "Клуб Сімейного Дозвілля" Іван Лопатченко в ефірі "Апостроф TV".

"Громадяни намагаються вкластися саме в тисячу. Вибирають Набори за 999 гривень, наприклад, того ж "Відьмака" Анджея Сапковського - сім книг якраз обійдуться в таку суму. Ця позиція зараз у нас в топі продажів", - розповів Лопатченко.

Він також зазначив, що зараз продавці намагаються зробити акційні пропозиції, які б увійшли в тисячу гривень. Таким чином вони хочуть залучити додаткових покупців.

При цьому Лопатченко додав, що українці в цілому купують ті ж книги, які брали і раніше. Переходу на інших авторів в Україні не відбулося.

Популярністю користуються книги американського "короля жахів" Стівена Кінга, а також українських письменниць Люко Дашвар і Світлани Талан. Крім того, українці люблять читати нон-фікшн, книги з психології та саморозвитку.

Лопатченко зазначив, що книги по бізнесу також мають непогану популярність.

Нагадаємо, що крім книг тисячу гривень можна витратити на музеї, театри, концерти, кінотеатри, спортзали, ж/д і авіаквитки по Україні.

Експерт розповів, які книги найчастіше українці купують за "тисячу Зеленського" (відео: YouTube)

Зазначимо, після початку виплат тисячі гривень за вакцинацію "впали" книжкові сайти, не витримавши ажіотажу.

Ми також писали про те, як у ПриватБанку оформити картку для виплати тисячі гривень (детальна інструкція).

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