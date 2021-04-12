Стало відомо, які авто найчастіше купували українці: витратили 660 млн доларів

У першому кварталі 2021 року українці купили 21 тис. нових авто, а сума покупок становила близько 660 млн доларів без врахування вартості додаткового обладнання.

Про це свідчать дані, надані нам експертами RST.

Де найчастіше купували нові авто і які саме марки

Найбільше автомобілів, повідомляють експерти, було зареєстровано у Києві - понад 8 300. Крім киян, багато машин купували жителі Дніпра, Харкова, Одеси та Запоріжжя.

Лідером серед брендів у січні-березні був Toyota. Понад 3 000 таких нових автомобілів отримали реєстрацію минулого місяця. Крім них українці часто обирали Renault, Skoda, Kia та Hyundai.

Кросовер Toyota RAV4 отримав найбільшу кількість продажів серед моделей і покрив 7% ринку. Також в Україні часто реєстрували Renault Duster і Kia Sportage.

Toyota RAV4 (фото: toyota.com.ua)

Майже 80% зареєстрованих автомобілів - кросовери. Частка авто, що обладнані дизельними моторами склала 28% ринку, а середній об’єм двигуна становив майже 2 л. Автомобілі з ціною від 17 до 35 тис. доларів отримали долю ринку 55%. Середня ціна кожного автомобіля, який зареєстрували у березні, перевищила 31 тис. доларів.

Найдорожчі авто, куплені українцями 2021 року

Найдорожчими автомобілями першого кварталу були Rolls-Royce Cullinan і Wraith (кожна майже по 500 тис. доларів); один Aston Martin DB11 (270 тис. доларів) і два DBX (по 260 тис. доларів), три Bentley Flying Spur, три Continental GT і п’ять Bentayga (вартість кожної становить майже по 300 тис. доларів).

Rolls-Royce Cullinan (фото: wikipedia.org)

Rolls-Royce Wraith (фото: wikipedia.org)

Також у в першому кварталі зареєстрували вісім автомобілів Porsche 911, кожен з яких має цінник 165 тис. доларів без врахування ціни додаткового обладнання.

Додамо, що минулого року українці придбали в автосалонах 85 тис. авто на загальну суму 2,6 млрд доларів. У трійку найпопулярніших автомобільних брендів увійшли Renault, Toyota і Kia. Частка цих брендів у минулому році склала 40%. Найпопулярнішою моделлю минулого року був Toyota RAV4.