Стало известно, как будет выглядеть новый Samsung Galaxy S11

Все основные характеристики Samsung Galaxy S11 - в материале Styler
На 2020 год Samsung запланировал запуск новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S11, который будет включать три модели: S11e, S11 и S11 Pro. Журналисты получили рендеры одной из моделей, о чем сообщает издание OnLeaks.
Самое большое изменение будет касаться основной камеры - на задней панели будет размещен прямоугольный модуль с пятью датчиками и вспышкой. Сама задняя панель будет изготовлена из стекла.
Samsung Galaxy S11 будет выглядеть примерно так (фото: 91mobiles.com)
Датчики камеры будут отвечать за широкоугольные и ультраширокие фото, телеобъектив, четвертый - датчик движения. Назначение пятого из датчиков компания-производитель пока не разглашает. Журналисты предполагают, что это будет супер-телеобъектив, поскольку новый телефон должен иметь 5-кратный оптический зум.
Основная камера предположительно будет иметь 108-мегапиксельный датчик. Это уже не первый телефон с такой камерой - как мы уже писали, Mi Note 10 от Xiaomi имеет такой же сенсор.
На передней панели сверху расположена селфи-камера. Датчик отпечатков пальца будет размещен посередине экрана, по аналогии с Galaxy Note 10.
Среди других технических характеристик стоит упомянуть такие:
Samsung Galaxy S11 будет выглядеть примерно так (фото: 91mobiles.com)
Новые смартфоны ожидаются на рынке с 25 февраля 2020-го, приблизительная цена на модель S11 составит $1000.
Напомним, что ранее Xiaomi выпустила смартфон с рекордной камерой.