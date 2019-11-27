Стало известно, как будет выглядеть новый Samsung Galaxy S11

Стало известно, как будет выглядеть новый телефон Samsung Galaxy (pexels.com/MOHI SYED)

Все основные характеристики Samsung Galaxy S11 - в материале Styler

На 2020 год Samsung запланировал запуск новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S11, который будет включать три модели: S11e, S11 и S11 Pro. Журналисты получили рендеры одной из моделей, о чем сообщает издание OnLeaks.

Самое большое изменение будет касаться основной камеры - на задней панели будет размещен прямоугольный модуль с пятью датчиками и вспышкой. Сама задняя панель будет изготовлена из стекла.

Samsung Galaxy S11 будет выглядеть примерно так (фото: 91mobiles.com)

Датчики камеры будут отвечать за широкоугольные и ультраширокие фото, телеобъектив, четвертый - датчик движения. Назначение пятого из датчиков компания-производитель пока не разглашает. Журналисты предполагают, что это будет супер-телеобъектив, поскольку новый телефон должен иметь 5-кратный оптический зум.

Основная камера предположительно будет иметь 108-мегапиксельный датчик. Это уже не первый телефон с такой камерой - как мы уже писали, Mi Note 10 от Xiaomi имеет такой же сенсор.

На передней панели сверху расположена селфи-камера. Датчик отпечатков пальца будет размещен посередине экрана, по аналогии с Galaxy Note 10.

Среди других технических характеристик стоит упомянуть такие:

частота обновления экрана 120 Гц,

чипсет Snapdragon 865 или Exynos 990 (отличается для разных стран),

экран диагональю 6.3 дюйма (S11e), 6.7 (S11) и 6.9 (S11 Pro) дюймов,

размеры: 161.9 х 73.7 х 7.8 мм,

операционная система: Android 10,

8 ГБ RAM,

256 ГБ встроенной памяти.

Samsung Galaxy S11 будет выглядеть примерно так (фото: 91mobiles.com)

Новые смартфоны ожидаются на рынке с 25 февраля 2020-го, приблизительная цена на модель S11 составит $1000.

Напомним, что ранее Xiaomi выпустила смартфон с рекордной камерой.