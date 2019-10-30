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Samsung представил концепцию нового гибкого смартфона

Новости » Телеком & IT    30.10.2019 - 11:36
Samsung представил концепцию нового гибкого смартфона
Фото: гибкий смартфон Galaxy Fold (gagadget.com)

В компании планируют создать смартфон, который можно будет сгибать дважды

Южнокорейская компания Samsung представила концепцию нового сгибаемого смартфона, который разработчики планируют сделать более компактным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Согласно новой концепции, гибкий смартфон получит возможность дважды складываться пополам. При этом в компании не сообщили ни названия модели, ни предполагаемой даты выхода смартфона.

"Этот совершенно новый форм-фактор, который мы сейчас изучаем, не только легко помещается в вашем кармане, но и меняет способ использования телефона", - сообщил руководитель исследовательской группы Samsung по разработке и дизайну Хесун Чжон.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 6 сентября Samsung выпустил в продажу гибкий смартфон Galaxy Fold, который был улучшен после сообщений о проблеме с защитной пленкой. В частности, расширен защитный слой пленки. Стоимость смартфона составляет 1 тыс. 980 дол.

Также сообщалось, что Samsung планирует выпустить новый сгибаемый телефон, который должен иметь меньший экран и стать более тонким, чем Galaxy Fold. Выход второй модели сгибаемого смартфона запланирован на начало 2020 года.

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