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Xiaomi выпустила смартфон с рекордной камерой

Новости » Телеком & IT     06.11.2019 - 16:32
Xiaomi выпустила смартфон с рекордной камерой
Фото: офис Xiaomi в Пекине (cnbc.com)

Стоимость Mi Note 10 составляет 549 евро, Mi Note 10 Pro - 649 евро

Китайская компания Xiaomi 6 ноября презентовала в Мадриде (Испания) новый смартфон Mi Note 10 с рекордной камерой на 108 мегапикселей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Xiaomi.

Смартфон имеет пять модулей. Главная камера имеет разрешение 108 Мп, что является рекордным показателем среди смартфонов. Mi Note 10 оснащен экраном OLED диагональю 6,47 дюйма и разрешением Full HD+, который загибается на боковые грани. Работать смартфон будет на платформе SoC Snapdragon 730G. Аккумулятор обладает емкостью на 5260 мАч, а также есть возможность быстрой зарядки, при которой на 100% смартфон заряжается за 65 минут.

Новинка Xiaomi представлена в трех цветах - зеленый, белый и черный. Выпущено две версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, а также с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Стоимость смартфона составит 549 евро за базовую модель с 6 ГБ оперативной памяти, и 649 евро за модель Pro с 8 ГБ.

Фото: презентация Mi Note 10 (twitter.com/Xiaomi)

Напомним, ранее сообщалось, что Apple с 4 ноября отключили от интернета все старые iPhone и iPad, выпущенные до 2012 года, если на них не будет установлено новейшее программное обеспечение.

Также сообщалось, что компания Samsung представила концепцию нового сгибаемого смартфона, который разработчики планируют сделать более компактным. Новый смартфон хотят сделать таким, чтобы он мог складываться дважды.

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