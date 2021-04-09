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Стало известно, чего боятся украинские водители: все приметы и суеверия

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 07:29
Стало известно, чего боятся украинские водители: все приметы и суеверия Фото: украинские водители рассказали о приметах и суевериях (pixabay.com)
Автор: Styler

Украинские водители довольно суеверные люди. Это стало известно после того, как они сами признались, чему они верят на дорогах и чего категорически избегают.

Об этом сообщают "Вести".

Приметы водителей

Если помыл машину, то стоит ждать дождя даже если в этот день ясное небо, к вечеру появятся тучи.

Если перед поездкой прошел небольшой дождь, значит дорога будет хорошая.

Если уронить ключи, то это к тому, что в дороге могут произойти проблемы.

Птичий помет на кузове сулит финансовые успехи, но, чтобы эта примета сбылась, необходимо все быстро смыть.

Те, кто возит пассажиров, верят, что если первым в авто сядет женщина, то день будет неудачным. Поэтому для хорошей смены надо отвезти молодого мужчину или, в крайнем случае, пару.

Если перед дальней дорогой потрогать запаску и буксирный трос – они обязательно понадобится на дороге.

Суеверия водителей

Покупку нового авто, и получение прав, нужно обязательно "обмыть". Иначе машина принесет несчастья, а права могут изъять.

Если перед поездкой посыпать авто солью, то оно будет хорошо ехать и не будет проблем в пути.

Есть такие водители, которые не сядут за руль, пока не обойдут три раза по часовой стрелке вокруг своей машины.

Не нужно пересчитывать в машине дневную выручку - можно спугнуть удачу.

Первое правило после покупки машины - необходимо вбросить в салон монету, чтобы потом не тратить деньги на ремонт авто.

Напомним, в Киеве отменили плату за парковки.

Мы также писали о том, когда нужно менять резину на авто и зачем это нужно.

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