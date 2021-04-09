Стало відомо, чого бояться українські водії: всі прикмети і забобони

Українські водії досить забобонні люди. Це стало відомо після того, як вони самі зізналися, чому вони вірять на дорогах і чого категорично уникають.

Прикмети водіїв

Якщо помив машину, то варто чекати на дощ навіть якщо в цей день ясне небо, до вечора з'являться хмари.

Якщо перед поїздкою пройшов невеликий дощ, значить дорога буде хороша.

Якщо упустити ключі, то це до того, що в дорозі можуть виникнути проблеми.

Пташиний послід на кузові обіцяє фінансові успіхи, але, щоб ця прикмета збулася, необхідно все швидко змити.

Ті, хто возить пасажирів, вірять, що якщо першим авто сяде жінка, то день буде невдалим. Тому для гарної зміни треба відвезти молодого чоловіка або, в крайньому випадку, пару.

Якщо перед далекою дорогою помацати запаску і буксирний трос – вони обов'язково знадобиться на дорозі.

Забобони водіїв

Покупку нового авто, і отримання прав, потрібно обов'язково "обмити". Інакше машина принесе нещастя, а права можуть вилучити.

Якщо перед поїздкою посипати авто сіллю, то воно буде добре їхати і не буде проблем в дорозі.

Є такі водії, які не сядуть за кермо, поки не обійдуть три рази за годинниковою стрілкою навколо своєї машини.

Не потрібно перераховувати в машині денну виручку - можна злякати удачу.

Перше правило після покупки машини - необхідно вкинути в салон монету, щоб потім не витрачати гроші на ремонт авто.