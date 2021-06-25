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Стало черным: в Одессе море резко изменило цвет и напугало украинцев (видео)

Новина українською →
Одесса, Пятница 25 июня 2021 16:23
Стало черным: в Одессе море резко изменило цвет и напугало украинцев (видео) Коллаж РБК-Украина: Черное море в Одессе изменило цвет
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе Черное море внезапно изменило цвет и стало черным. Очевидцы удивлены, в чем причина такого явления.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

Так, аномалия была замечена на 195 причале. На видео видно, как привычная для всех чистая вода в море стала черной. С чем связывают явление - неизвестно.

"А море в прямом смысле черное", – подписали ролик в сети.

В комментариях пользователи на видеоролик реагируют бурно, и не понимают, что могло повлечь такую аномалию.

  • Это последствия потопа в Ялте
  • Какой ужас, это водоросль
  • Кто знает с чем это связано
  • Я скоро еду в Одессу, а моря нет
  • Следствие постоянных лил.

Ранее мы сообщали, что под Одессой на берег выбросило тысячи мертвых креветок. В некоторых местах слой креветок достигает 15 сантиметров. Что могло повлечь смерть такого количества морских раков - неизвестно.

Также неподалеку от города Одессы на пляже поселились лисы, которые не боятся людей.

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Одесса пляж чорне море
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