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Под Одессой на пляже поселились лисы, которые не боятся людей: показали атмосферные фото

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Одесса, Среда 23 июня 2021 17:08
Под Одессой на пляже поселились лисы, которые не боятся людей: показали атмосферные фото Коллаж РБК-Украина: на пляже под Одессой поселились лисы (фото: Геннадий Голубев)
Автор: Тетяна Самарук

В 30 километрах от Одессы на искусственных пляжах поселка городского типа Фонтанка в камнях поселились лисы. Дикие животные живут там уже около полугода и совсем перестали бояться людей.

Фотографии опубликовал местный фотограф Геннадий Голубев в Facebook.

Как видно на фото, дикие животные живут между камнями на пляже, которыми укрепили побережье. По словам местных жителей, они регулярно подкармливают животных.

Лисы за пол года жизни на побережье стали совсем ручными. Дикие животные идут на контакт с людьми, не боятся камер и даже позируют фотографам.

Под Одессой на пляже поселились лисы, которые не боятся людей: показали атмосферные фотоПод Одессой на пляже поселились лисы, которые не боятся людей: показали атмосферные фотоПод Одессой на пляже поселились лисы, которые не боятся людей: показали атмосферные фотоПод Одессой на пляже поселились лисы, которые не боятся людей: показали атмосферные фотоПод Одессой на пляже поселились лисы, которые не боятся людей: показали атмосферные фотоПод Одессой на пляже поселились лисы, которые не боятся людей: показали атмосферные фотоФото: под Одессой поселились ручные лисы (facebook.com/Геннадій Голубев)

В комментариях пользователи пишут, что с лисами нужно быть осторожными, ведь они могут заразить бешенством.

Ранее мы сообщали, что на курорте под Херсоном дельфины танцевали возле отдыхающих.

Также в Одессе Дельфин укусил маленького ребенка - мальчику наложили швы, а сам инцидент получил неожиданную развязку.

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