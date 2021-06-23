Под Одессой на пляже поселились лисы, которые не боятся людей: показали атмосферные фото

В 30 километрах от Одессы на искусственных пляжах поселка городского типа Фонтанка в камнях поселились лисы . Дикие животные живут там уже около полугода и совсем перестали бояться людей.

Как видно на фото, дикие животные живут между камнями на пляже, которыми укрепили побережье. По словам местных жителей, они регулярно подкармливают животных.

Лисы за пол года жизни на побережье стали совсем ручными. Дикие животные идут на контакт с людьми, не боятся камер и даже позируют фотографам.

Фото: под Одессой поселились ручные лисы (facebook.com/Геннадій Голубев)

В комментариях пользователи пишут, что с лисами нужно быть осторожными, ведь они могут заразить бешенством.