Стало чорним: в Одесі море різко змінило колір та налякало українців (відео)

В Одесі Чорне море раптово змінило колір і стало чорним . Очевидці здивовані, в чому причина такого явища.

Так, аномалія була помічена на 195 причалі. На відео видно, як звична для усіх чиста вода у морі стала чорною. З чим пов'язують явище - невідомо.

"А море у прямому сенсі чорне", – підписали ролик у мережі.

У коментарях користувачі на відеоролик реагують бурхливо, і не розуміють, що могло спричинити таку аномалію.