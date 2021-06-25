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Стало чорним: в Одесі море різко змінило колір та налякало українців (відео)

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Одеса, П'ятниця 25 червня 2021 16:23
Стало чорним: в Одесі море різко змінило колір та налякало українців (відео) Колаж РБК-Україна: Чорне море в Одесі змінило колір
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі Чорне море раптово змінило колір і стало чорним. Очевидці здивовані, в чому причина такого явища.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Подслушано Одесса".

Так, аномалія була помічена на 195 причалі. На відео видно, як звична для усіх чиста вода у морі стала чорною. З чим пов'язують явище - невідомо.

"А море у прямому сенсі чорне", – підписали ролик у мережі.

У коментарях користувачі на відеоролик реагують бурхливо, і не розуміють, що могло спричинити таку аномалію.

  • Це наслідки потопу в Ялті
  • Який жах, це водорослі
  • Хто знає з чим це пов'язано
  • Я скоро їду в Одесу, а моря немає
  • Наслідок постійних лив.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою на берег викинуло тисячі мертвих креветок. У деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів. Що могло спричинити смерть такої кількості морських раків - невідомо.

Також неподалік від міста Одеси на пляжі оселилися лисиці, які не бояться людей.

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Одеса пляж чорне море
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