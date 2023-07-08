Сталіна і Даздраперма. Якими дивакуватими іменами називали жінок у СРСР

У кожну епоху є своя мода на імена для новонароджених. У Радянському союзі їх створювали штучно - в основному від ідеологічних гасел та від прізвищ комуністичних діячів. У реальність більшості таких імена зараз навіть важко повірити, втім ними дійсно називали дітей.

Про те, якими дивними іменами називали дівчаток у часи СРСР, читайте у матеріалі Styler.

Як утворювались радянські імена

Звичайно, фантазія тодішніх людей обмежувалась комуністичною партією та її ідеологією, у центрі якої були Ленін, Сталін і культ науки. Тому починаючи вже з 20-х років минулого століття дітей стали масово називають "ідеологічними імена".

Часто їх утворювали із комуністичних гасел. Наприклад лозунг "Да здравствует первое мая" стало основою для імені "Даздаперма".

Багато із цим штучних імен не прижилася й відійшли у минуле, як тільки розпався союз. Але деякі навіть досі зустрічаються серед молодого покоління. Наприклад, Владлена. Мало хто зараз знає, що це ім'я утворене від рос. "Владимир Ленин".

Список дивакуватих радянських імен