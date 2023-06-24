Ці українські імена вкрали і перекрутили росіяни. Як правильно їх вимовляти

У намаганнях знищити та русифікувати все українське Росія вдавалася до різних методів. Головним "двигуном нації" є мова, тому її росіяни зросійщували першою чергою. Крім вилучення літератури, посіпаки царів навіть змінювали українські імена на свій лад.

Які імена ми часто вимовляємо неправильно - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чому Ганна, а не Анна, і Михайло замість Михаїла

У 1888 році російський цар Олександр III видав указ "Про заборону вживання в офіційних установах української мови та хрещення українськими іменами". Відтоді всіх новонароджених дітей почали записувати на російський манір.

"Дітей почали записувати на російський лад: не Дмитро, а Дмітрій чи Дімітрій, не Михайло, а Михаїл, не Ганна, а Анна. Подали так, ніби ці варіанти виникли не під впливом російського правопису, а церковнослов'янської мови. Однак варіативність, властиві суфікси та форми українських імен поступово втрачались", - розповідає мовознавиця Катерина Тимошенко в коментарі LIGA.net.

Важливу роль в асиміляції імен відіграють суфікси. Саме з їхньою допомогою можна кардинально змінити походження імені:

суфікс -ік-: Славік, Владік (в українській це Славик/Славко та Владик)

Славік, Владік (в українській це Славик/Славко та Владик) -ек-: Марек (в українській мові це Марко)

Марек (в українській мові це Марко) -ушк-: Аннушка (в українській - Ганнуся)

Аннушка (в українській - Ганнуся) -ша-: Маша, Даша, Паша (в українській - Марійка/Марічка, Даруся/Дарця/Даринка, Павлусь)

Маша, Даша, Паша (в українській - Марійка/Марічка, Даруся/Дарця/Даринка, Павлусь) -ін-: Крістіна, Каріна (в українській - Христина/Христя та Карина)

Натомість українській мові притаманні:

суфікс -ик-: Петрик, Дмитрик, Тарасик

Петрик, Дмитрик, Тарасик -чик-: Богданчик, Матвійчик

Богданчик, Матвійчик -к-: Іванко, Назарко

Іванко, Назарко закінчення -сь: Івась, Петрусь

Івась, Петрусь -нь: Гринь

Гринь -о: Дмитро, Юрко, Василько

Дмитро, Юрко, Василько -ась: Михась

Михась суфікс -ка-: Даринка, Галинка

Даринка, Галинка -ц-: Дарця, Ірця

Дарця, Ірця -ус-: Ганнуся, Катруся

Ганнуся, Катруся закінчення -а, -я: Віка, Галя, Христя

Віка, Галя, Христя -очк: Оксаночка, Наталочка

Оксаночка, Наталочка -оньк: Віронька

Як українцям позбутися зросійщених імен

Очевидно, важко позбутися в максимально короткий проміжок часу від того, що нам насаджували століттями. Разом із тим не варто примусово переходити на власне українські імена.

"Не потрібно тиснути на людей чи забороняти їм називати дітей по-своєму. Це навпаки може викликати спротив. Краще у відповідних установах пояснювати, що українською мовою є такі пестливі варіанти, як Тетянка, Наталя, Андрійко, які через століття російського впливу та знищення рідної мови вийшли з ужитку", - радить Катерина.