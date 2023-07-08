Сталина и Даздраперма. Какими странными именами называли женщин в СССР

В каждую эпоху есть своя мода на имена для новорожденных. В Советском союзе их создавали искусственно - в основном от идеологических лозунгов и от фамилий коммунистических деятелей. В реальность большинства таких имена сейчас даже трудно поверить, но ими действительно называли детей.

О том, какими странными именами называли девочек во времена СССР, читайте в материале Styler.

Как образовывались советские имена

Конечно, фантазия тогдашних людей ограничивалась коммунистической партии и ее идеологией, в центре которой были Ленин, Сталин и культ науки. Поэтому начиная уже с 20-х годов прошлого века детей стали массово называют "идеологическими имена".

Часто их образовывали из коммунистических лозунгов. Так например лозунг "Да здравствует первое мая" стало основой для имени "Даздаперма".

Многие из этих искусственных имен не прижились и ушли в прошлое, как только распался союз. Но некоторые даже до сих пор встречаются среди молодого поколения. К примеру, Владлена. Немногие сейчас знают, что это имя образовано от "Владимир Ленин".

Список странных советских имен