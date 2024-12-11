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Стали відомі учасники Нацвідбору на Євробачення-2025

Імена всіх учасників Нацвідбору на Євробачення-2025 (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

11 грудня "Суспільне" оголосило довгоочікуваний лонглист Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2025.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Євробачення в Україні.

Повний список учасників Нацвідбору 

  • BRYKULETS 
  • ENLEO
  • FIЇNKA
  • Future Culture 
  • GRISANA
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • MOLODI 
  • MON FIA
  • Ranrawi

 

  • Starykova Hrystyna
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • Ziferblat
  • Абіє
  • "ДК Енергетик"
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • "Слухай Сашу"  
  • Влад Шериф

 

До слова, загальний список учасників Національного відбору був сформований з 369 поданих заявок, серед яких 232 були сольними виконавцями, а 72 - гуртами. 

Найближчим часом відбудеться прослуховування учасників, після чого будуть оголошені імена дев'яти фіналістів, які продовжать боротьбу за участь у головному шоу.

Серед учасників, які не потраплять до списку фіналістів після прослуховувань, буде проведено онлайн-голосуваня. Це дозволить визначити одного додаткового учасника для фіналу.

У фіналі Нацвідбору, який відбудеться в лютому 2025 року у форматі телевізійного шоу, візьмуть участь до 10 виконавців. Як і в попередні роки, переможця обиратимуть за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі для фіналу буде визначено шляхом онлайн-голосування серед українців.

69-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні 2025 році у місті Базель, Швейцарія

Півфінали відбудуться 13 та 15 травня. Гранд-фінал, в якому буде обраний переможець, пройде 17 травня на арені St. Jakobshalle в Швейцарії.

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