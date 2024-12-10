Кодекс поведінки і менеджер з добробуту: що відомо про нові правила "Євробачення-2025"

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", який наступного року відбудеться в Базелі, Швейцарія, пройде за новими правилами.

Що про це відомо, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Eurovision Fan .

Нові правила "Євробачення 2025"

Організатори оголосили про обов'язковий Кодекс поведінки, який буде необхідним для того, щоб отримати акредитацію. Окрім того, будуть вжиті додаткові заходи для "кращої підтримки учасників".

Підписання Кодексу поведінки - обов'язкова умова для акредитації. Як пояснюють автори, цей документ буде передбачати:

дотримання місцевих законів

заборону на інструменталізацію конкурсу

необхідність професійної підтримки

чесну конкуренцію та відповідальну комунікацію.

Нові правила "Євробачення-2025" (фото: Getty Images)

Для забезпечення впевненості виконавців перед їхніми виступами планується низка нових заходів, у числі яких:

зони без зйомки в ключових локаціях для артистів, щоб забезпечити їм приватний простір для підготовки.

Більше закритих репетицій, щоб учасники могли зосередитися на виступах без відволікаючих чинників.

Оптимізований графік репетицій, який дасть виконавцям достатньо часу для відпочинку та насолоди містом-господарем.

Введення менеджера з добробуту як ключової контактної особи для артистів та персоналу, який забезпечуватиме безпечне, шанобливе та підтримуюче середовище.

Крім того, вводиться зобов'язання Eurovision Pledge, яке підкреслює відданість спільноті, повазі та рівності.

Що кажуть представники масштабного заходу

"Ми об’єднані музикою - і всі ми маємо відповідальність зробити так, щоб "Євробачення" залишалося подією, яка пропагує єдність, різноманітність та інклюзивність. Ми віримо, що зміни, які ми впроваджуємо для 2Євробачення-2025" у Базелі, створять найкращий досвід для наших учасників, персоналу та глядачів", - зазначає новий директор конкурсу Мартін Грін.

"Ці нові заходи, які будуть реалізовані, є важливим першим кроком для забезпечення успішного та відповідального розвитку цього знакового музичного конкурсу. Від імені всіх учасників, делегацій та співробітників Референс-група залишається рішуче налаштованою підтримувати позитивне, креативне та безпечне "Євробачення" в умовах постійно змінюваного глобального ландшафту", - ділиться голова Референс-групи заходу Бакель Вальден.

Організатори пояснили, чому оновили правила конкурсу (фото: Getty Images)

До слова, такі суворі зміни пов'язані з минулорічним скандалом на конкурсі. Зокрема, виконавець із Нідерландів Йост Кляйн посварився з журналістами. Коли співак прямував до "зеленої кімнати", то попросив не знімати його, але слова артиста проігнорували. Після цього він замахнувся рукою. Як наслідок, музиканта дискваліфікували прямо перед фіналом.

У минулому організатори вже заявляли про те, що буде створено Кодекс поведінки, який вимагатиме політичного нейтралітету для всіх музикантів. Вальден підкреслював, що такий крок потрібний для того, аби всі учасники могли почуватися у безпеці й між ними не виникало конфліктів.

Нагадаємо, "Євробачення-2025" пройде у Швейцарії. Перший півфінал відбудеться 13 травня, другий - 15-го, а фінал - 17-го.