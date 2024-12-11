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Стали известны участники Нацотбора на Евровидение-2025

Имена всех участников Нацотбора на Евровидение-2025 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

11 декабря "Суспільне" объявило долгожданный лонглист Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2025.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу Евровидения в Украине.

Полный список участников Нацвотбора

  • BRYKULETS
  • ENLEO
  • FIINKA
  • Future Culture
  • GRISANA
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • MOLODI
  • MON FIA
  • Ranrawi

 

  • Starykova Hrystyna
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • Ziferblat
  • Абие
  • "ДК Энергетик"
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • "Слухай Сашу"
  • Влад Шериф

 

К слову, общий список участников Национального отбора был сформирован из 369 поданных заявок, среди которых 232 были сольными исполнителями, а 72 - группами. 

В ближайшее время состоится прослушивание участников, после чего будут объявлены имена девяти финалистов, которые продолжат борьбу за участие в главном шоу.

Среди участников, которые не попадут в список финалистов после прослушиваний, будет проведено онлайн-голосование. Это позволит определить одного дополнительного участника для финала.

В финале Нацотбора, который состоится в феврале 2025 года в формате телевизионного шоу, примут участие до 10 исполнителей. Как и в предыдущие годы, победителя будут выбирать по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри для финала будет определен путем онлайн-голосования среди украинцев.

69-й песенный конкурс Евровидения состоится в мае 2025 года в городе Базель, Швейцария.

Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая. Гранд-финал, в котором будет выбран победитель, пройдет 17 мая на арене St. Jakobshalle в Швейцарии.

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