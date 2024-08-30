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Стало відомо, в якому місті відбудеться Євробачення 2025

П'ятниця 30 серпня 2024 11:56
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Стало відомо, в якому місті відбудеться Євробачення 2025 В якому місті відбудеться Євробачення 2025 (фото: youtube.com/EurovisionSongContest)
Автор: Іванна Пашкевич

Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення завершився перемогою швейцарця Nemo. Оргкомітет конкурсу та влада Швейцарії довго не могли визначитися з місцем проведення шоу у 2025 році. У результаті було прийняте рішення обрати місто Базель.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт Євробачення.

Деталі

За право прийняти Євробачення змагалися чотири міста: Женева, Цюріх, Базель і Берн-Бьель.

У фіналі вибір звузився до Женеви і Базеля.

До речі, Б'єль, рідне місто Немо, запропонувало найскромнішу суму на проведення шоу, проте активно просувало ідею проведення конкурсу в них, використовуючи перемогу артиста на Євробаченні 2024 як аргумент.

Стало відомо, в якому місті відбудеться Євробачення 2025

Скріншот

Зазначимо, що Базель - третє за величиною місто Швейцарії, розташоване на берегах Рейну. Він відомий як культурна столиця країни завдяки численним музеям, галереям і театрам.

Базель також є важливим економічним та освітнім центром, у ньому розташований найстаріший університет Швейцарії.

Місто славиться своїм історичним старим містом і щорічним художнім ярмарком Art Basel.

Раніше ми розповідали, що переможець Євробачення-2024 Nemo виступить у Києві.

Також Jerry Heil відреагувала на чутки про роман з учасником пісенного конкурсу від Швеції.

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