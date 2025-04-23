Стали відомі переможці музичної премії YUNA 2025: хто отримав нагороди

23 квітня у Києві пройшла 14-та Національна музична премія YUNA. Найкращі українські артисти отримали статуетки за досягнення в музиці за 2024-й рік.
Редакція РБК-Україна (проект Styler) побувала на заході і розповідає, хто отримав нагороди.
Так, абсолютними фаворитами цьогорічної премії стали гурт "Океан Ельзи" та артист MONATIK - кожен здобув по три перемоги.
Проте особисто з’явитися на церемонії їм не вдалося. Нагороди на сцені отримували інші переможці - Ілля Парфенюк, Domiy, гурт "СКАЙ" та Артем Пивоваров.
Вас може зацікавити
Названо найкрасивішу жінку світу 2025
SHUMEI дасть концерт просто неба в Києві
Тіна Кароль озвучила поради, які дала б сама собі у минулому