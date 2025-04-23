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Стали відомі переможці музичної премії YUNA 2025: хто отримав нагороди

Переможці премії YUNA 2025 (фото: Telegram/Muzvar)
Автор: Іванна Пашкевич

23 квітня у Києві пройшла 14-та Національна музична премія YUNA. Найкращі українські артисти отримали статуетки за досягнення в музиці за 2024-й рік.

Редакція РБК-Україна (проект Styler) побувала на заході і розповідає, хто отримав нагороди.

Так, абсолютними фаворитами цьогорічної премії стали гурт "Океан Ельзи" та артист MONATIK - кожен здобув по три перемоги.

Проте особисто з’явитися на церемонії їм не вдалося. Нагороди на сцені отримували інші переможці - Ілля Парфенюк, Domiy, гурт "СКАЙ" та Артем Пивоваров.

Повний список переможців YUNA-2025

  • Найкращий альбом: "Океан Ельзи" - "Той день"
  • Найкращий виконавець: Артем Пивоваров
  • Найкращий дует або колаборація: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

 

  • Найкраща виконавиця: KOLA
  • Найкращий відеокліп: MONATIK - "А що?"

 

  • Найкращий попгурт: ADAM
  • Відкриття року: Domiy
  • Найкращий рок-гурт: "Океан Ельзи"
  • Найкраща пісня: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • Найкращий хіп-хоп хіт: Parfeniuk - "Врубай"

 

  • Найкраще концертне шоу: "Океан Ельзи" - серія концертів "Той день"
  • Найкраща пісня до фільмі: MONATIK - "Старі фотографії"
  • Найкращий менеджмент артиста: MONATIK Corporation
  • Нагорода "За внесок в музичну культуру України": "Скай"

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