Стали відомі переможці музичної премії YUNA 2025: хто отримав нагороди

Так, абсолютними фаворитами цьогорічної премії стали гурт "Океан Ельзи" та артист MONATIK - кожен здобув по три перемоги.

Проте особисто з’явитися на церемонії їм не вдалося. Нагороди на сцені отримували інші переможці - Ілля Парфенюк, Domiy, гурт "СКАЙ" та Артем Пивоваров.

Повний список переможців YUNA-2025

Найкращий альбом : "Океан Ельзи" - "Той день"

: "Океан Ельзи" - "Той день" Найкращий виконавець : Артем Пивоваров

: Артем Пивоваров Найкращий дует або колаборація: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Найкраща виконавиця : KOLA

: KOLA Найкращий відеокліп: MONATIK - "А що?"

Найкращий попгурт : ADAM

: ADAM Відкриття року : Domiy

: Domiy Найкращий рок-гурт : "Океан Ельзи"

: "Океан Ельзи" Найкраща пісня : alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria Найкращий хіп-хоп хіт: Parfeniuk - "Врубай"