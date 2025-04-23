Стали известны победители музыкальной премии YUNA 2025: кто получил награды

23 апреля в Киеве прошла 14-я Национальная музыкальная премия YUNA. Лучшие украинские артисты получили статуэтки за достижения в музыке за 2024-й год.
Редакция РБК-Украина (проект Styler) побывала на мероприятии и рассказывает, кто получил награды.
Так, абсолютными фаворитами нынешней премии стали группа "Океан Эльзы" и артист MONATIK - каждый получил по три победы.
Однако лично появиться на церемонии им не удалось. Награды на сцене получали другие победители - Илья Парфенюк, Domiy, группа "СКАЙ" и Артем Пивоваров.
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