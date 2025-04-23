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Стали известны победители музыкальной премии YUNA 2025: кто получил награды

Победители премии YUNA 2025 (фото: Telegram/Muzvar)
Автор: Иванна Пашкевич

23 апреля в Киеве прошла 14-я Национальная музыкальная премия YUNA. Лучшие украинские артисты получили статуэтки за достижения в музыке за 2024-й год.

Редакция РБК-Украина (проект Styler) побывала на мероприятии и рассказывает, кто получил награды.

Так, абсолютными фаворитами нынешней премии стали группа "Океан Эльзы" и артист MONATIK - каждый получил по три победы.

Однако лично появиться на церемонии им не удалось. Награды на сцене получали другие победители - Илья Парфенюк, Domiy, группа "СКАЙ" и Артем Пивоваров.

Полный список победителей YUNA-2025

  • Лучший альбом: "Океан Эльзы" - "Той день"
  • Лучший исполнитель: Артем Пивоваров
  • Лучший дуэт или коллаборация: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

 

  • Лучшая исполнительница: KOLA
  • Лучший видеоклип: MONATIK - "А що?"

 

  • Лучшая поп-группа: ADAM
  • Открытие года: Domiy
  • Лучшая рок-группа: "Океан Эльзы"
  • Лучшая песня: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • Лучший хип-хоп хит: Parfeniuk - "Врубай"

 

  • Лучшее концертное шоу: "Океан Эльзы" - серия концертов "Той день"
  • Лучшая песня к фильму: MONATIK - "Старі фотографії"
  • Лучший менеджмент артиста: MONATIK Corporation
  • Награда "За вклад в музыкальную культуру Украины":"Скай"

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