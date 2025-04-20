"На вагу золота": Тіна Кароль озвучила поради, які дала б сама собі у минулому (відео)

Співачка Тіна Кароль вирішила розповісти, які поради вона дала б сама собі, якби могла звернутися до себе в минулому. Її слова вразили фанів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео з Instagram Кароль.

Так, співачка заявила, що радила б собі не бути скромною та знати собі ціну. Окрім цього, Кароль наголосила на важливості вміти вчасно відмовляти та не погоджуватися з тим, що не подобається.

"Скромність - сестра бідності. Ви маєте знати собі ціну, навчитись говорити "ні". Нас завжди вчили говорити "так", бути чемними і так далі. Навчитись говорити "ні"! Це золоте слово", - пояснила Тіна.

Окрім цього, зірка зруйнувала всі кліше про те, що все нове приречено на невдачі. Кароль зазначила, що люди мають слухати свою інтуїцію.

"Довіряти своїй інтуїції. Завжди знаходяться поради, правила, "так не робили", "так не можна робити", "такого не буває" - це "улюблене" моє. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо до вас прийшла якась ідея - значить, ви в змозі її реалізувати", - радить співачка.

А ще Кароль зізналася, що порадила б собі у минулому не відмовлятися від того, що може принести користь. За словами зірки, не варто слухати настанови про те, що треба в чомусь себе обмежувати.

"Найголовніше. Коли дають щось, завжди казали: "Та, відмовся, будь скромна" і так далі. Якщо дають - бери! Якщо пропонують - погоджуйтесь! Якщо відчуваєте, що це принесло би вам користь", - резюмувала співачка.

Поради Кароль вразили її фанів. Окрім цього, в коментарях з'явився MELOVIN, який зазначив, що слова Тіни - "на вагу золота". Також юзери пишуть: