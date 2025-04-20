ua en ru
Нд, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"На вагу золота": Тіна Кароль озвучила поради, які дала б сама собі у минулому (відео)

Неділя 20 квітня 2025 08:14
UA EN RU
"На вагу золота": Тіна Кароль озвучила поради, які дала б сама собі у минулому (відео) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тіна Кароль вирішила розповісти, які поради вона дала б сама собі, якби могла звернутися до себе в минулому. Її слова вразили фанів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео з Instagram Кароль.

Так, співачка заявила, що радила б собі не бути скромною та знати собі ціну. Окрім цього, Кароль наголосила на важливості вміти вчасно відмовляти та не погоджуватися з тим, що не подобається.

"Скромність - сестра бідності. Ви маєте знати собі ціну, навчитись говорити "ні". Нас завжди вчили говорити "так", бути чемними і так далі. Навчитись говорити "ні"! Це золоте слово", - пояснила Тіна.

Окрім цього, зірка зруйнувала всі кліше про те, що все нове приречено на невдачі. Кароль зазначила, що люди мають слухати свою інтуїцію.

"Довіряти своїй інтуїції. Завжди знаходяться поради, правила, "так не робили", "так не можна робити", "такого не буває" - це "улюблене" моє. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо до вас прийшла якась ідея - значить, ви в змозі її реалізувати", - радить співачка.

А ще Кароль зізналася, що порадила б собі у минулому не відмовлятися від того, що може принести користь. За словами зірки, не варто слухати настанови про те, що треба в чомусь себе обмежувати.

"Найголовніше. Коли дають щось, завжди казали: "Та, відмовся, будь скромна" і так далі. Якщо дають - бери! Якщо пропонують - погоджуйтесь! Якщо відчуваєте, що це принесло би вам користь", - резюмувала співачка.

Поради Кароль вразили її фанів. Окрім цього, в коментарях з'явився MELOVIN, який зазначив, що слова Тіни - "на вагу золота". Також юзери пишуть:

  • "Дуже все влучно сказано"
  • "Золоті слова. завжди прислухаюсь до ваших порад, бо вони насправді найцінніші"
  • "Не вмію взагалі казати людям "ні", але прислухалась до ваших слів і задумалась, дякую за такі влучні слова"
  • "Абсолютно погоджуюсь!"
  • "Дійсно, найскладніше - навчитись говорити "ні", бо не вчили. А вчили мовчати та з усім погоджуватись, бо так ніби правильно".

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Україна та Росія провели великий обмін полоненими перед Великоднем
Україна та Росія провели великий обмін полоненими перед Великоднем