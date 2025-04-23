Голос, який не переплутаєш. SHUMEI дасть концерт просто неба в Києві: де і коли

25.04.2025

Артист з одним із найвпізнаваніших голосів сучасної української сцени SHUMEI зіграє концерт просто неба в Києві.

Коли і де відбудеться концерт SHUMEI в Києві

Олег Шумей дасть великий сольний концерт 25 квітня в Osocor Residence. Під час концерту будуть збиратися кошти на потреби ЗСУ та інших оборонних підрозділів. Саме концертом SHUMEI резиденція відкриває новий сезон концертних дійств.

Квитки на концерт Шумея, вартість яких стартує від 500 грн, можна придбати за посиланням на сайті Kontramarka.ua.

Вечір відбудеться у безпечному форматі: з укриттями і генератором.

Заради яких пісень треба відвідати концерт SHUMEI в Києві

Після вибухового альбому "Комета", хітів із Тіною Кароль і Златою Огнєвіч, співпраці з Океаном Ельзи та саундтреку до фільму "Малевич" - SHUMEI продовжує дивувати.

Його музика - це завжди трохи більше, ніж просто пісні. Це - історії, що чіпляють, і голос, який хочеться слухати на репіті.

ТІНА КАРОЛЬ & SHUMEI - "Дзвони"



SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"



SHUMEI - "Цілуй"



DOMIY & SHUMEI - "Не пройде"



SHUMEI - "Волосся"