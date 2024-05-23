Стали відомі переможці музичної премії YUNA 2024: хто отримав нагороди

Найкращий альбом - Jamala - Qirim

Джамала видала 14 старовинних пісень про велич кримськотатарської культури та мови у своєму альбомі QIRIM торік. Журі премії оцінили ці композиції і дали виконавиці нагороду за найкращий альбом. До речі, цей альбом також ввійшов до лонгліста премії Ґреммі в категорії Best Global Music Album.



Найкращий рок гурт - Антитіла

Антитіла стали рекордсменом цьогоріч, адже отримали одразу аж три перемоги, але це й не дивно, адже артисти дуже плідно попрацювали у 2023 році, чим дуже потішили своїх фанів.

Гурт Антитіла (скриншот)

Найкращий дует - Злата Огнєвіч та Shumei - Буревіями

За словами Злати Огнєвіч, ця пісня про кохання, яке переживає кожний, але, на жаль, не всі можуть розгледіти це почуття. Артистка зізналась, що з першої ноти закохалася у трек і він настільки їй близький, що це наче її власна історія.



Спеціальна відзнака за благодійний тур - KOZAK SYSTEM

З початку повномасштабного вторгнення гурт не припиняє проводити благодійні тури на підтримку ЗСУ. Також вони часто відвідують поранених військових у госпіталях, а днями дали концерт у Тернопільській клінічній психоневрологічній лікарні.

KOZAK SYSTEM (фото:vn.20minut.ua)

Найкращий відеокліп - Антитіла - "Фортеця Бахмут"

Учасники гурту з власного досвіду знають, наскільки страшна війна на першій лінії фронту, адже на початку повномасштабного вторгнення стали на захист України від ворога. Їхня пісня "Фортеця Бахмут" стала символом міцності українців, які виборюють право жити на своїй землі.

Найкраща виконавиця - КОЛА

Артистка зворушливо подякувала на нагороду, написавши емоційний пост у себе на сторінці в Instagram.

"Дякуємо за Співачку Року, це величезне натхнення для всієї нашої команди. Найважливіше в житті кожної людини, на мою думку - це знайти себе та знайти своїх людей, тому що тоді твоє серце дихає щастям та всі твої дії йдуть від серця! Я вдячна що так сталося в моєму житті, шляхом праці над собою та постійному розвитку, вдячна що сьогодні моя музика потрібна, що вона приносить користь та допомагає", - написала артистка.

КОЛА (фото: Instagram/Kola)

Найкращий виконавець - Артем Пивоваров

Артем Пивоваров є одним із найпродуктивніших артистів сьогодення. Торік він потішив своїх фанів численними концертами та випустив чотири треки. І вже цього року також видав дві композиції. Остання - "Барабан" лідирує у чартах.

Артем Пивоваров (фото: prime-event.com.ua)

Найкраща пісня - Антитіла - "Фортеця Бахмут"

Антитіла стали абсолютними рекордсменами цього року, адже отримали нагороду не тільки за найкращий кліп до треку "Фортеця Бахмут", а й саму композицію визнали найкращою.

Спеціальна відзнака за благодійність - Друга ріка

Гурт не одноразово виступав перед пораненими військовими у госпіталях, а також артисти збирали чималі кошти на благодійних турах, у тому числі й закордонних. Восени торік вони вирушили у великий благодійний тур по США та Америці.

Друга ріка (фото: Вікіпедія)

Відкриття року - Klavdia Petrivna

Це найзагадковіша артистка українського шоубізу, бо ніхто не знає хто ховається за цим сценічним ім'ям. Співачка набула швидкої популярності в соціальній мережі TikTok. На початку 2024 року очолила чарти українських радіостанцій з піснею "Знайди мене", а нещодавно разом із Артемом Пивоваровим випустила нову пісню "Барабан".



Найкращий поп-гурт - Латексфауна

Цей український музичний гурт працює у жанрі чилвейв. Виконує пісні українською та суржиком. Гурт заснований 2015 року, вони видали поки два альбоми, але не збираються на цьому зупинятись.

Латексфауна (фото: slukh.media)

Нагадаємо, що за перемогу боролися артисти, які видали нові треки у період від 1 січня до 31 грудня 2023 року.

Найбільше номінацій мала співачка KOLA - 6. По чотири мають SHUMEI та ZLATA OGNEVICH. По три - Klavdia Petrivna, Max Barskih, Артем Пивоваров. По дві - ADAM, YAKTAK, Антитіла, Циферблат.

Повний список номінантів можна глянути тут.