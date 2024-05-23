Стали известны победители музыкальной премии YUNA 2024: кто получил награды

Лучший альбом - Jamala - Qirim

Джамала выдала 14 старинных песен о величии крымскотатарской культуры и языка в своем альбоме QIRIM в прошлом году. Жюри премии оценили эти композиции и дали исполнительнице награду за лучший альбом. Кстати, этот альбом также вошел в лонглист премии Грэмми в категории Best Global Music Album.



Лучшая рок группа - "Антитіла"

"Антитіла" стали рекордсменом в этом году, ведь получили сразу три победы, но это и неудивительно, ведь артисты очень плодотворно поработали в 2023 году, чем очень порадовали своих фанатов.

Группа Антитела (скриншот)

Лучший дуэт - Злата Огневич и Shumei - "Буревіями"

По словам Златы Огневич, эта песня о любви, которая переживает каждый, но, к сожалению, не все могут рассмотреть это чувство. Артистка призналась, что с первой ноты влюбилась в трек и он настолько ей близок, что это будто ее собственная история.



Специальное отличие за благотворительный тур - KOZAK SYSTEM

С начала полномасштабного вторжения группа не перестает проводить благотворительные туры в поддержку ВСУ. Также они часто навещают раненых военных в госпиталях, а на днях дали концерт в Тернопольской клинической психоневрологической больнице.

KOZAK SYSTEM (фото:vn.20minut.ua)

Лучший видеоклип - "Антитіла" - "Фортеця Бахмут"

Участники группы по собственному опыту знают, насколько страшна война на первой линии фронта, ведь в начале полномасштабного вторжения встали на защиту Украины от врага. Их песня "Фортеця Бахмут" стала символом крепости украинцев, которые борются за право жить на своей земле.

Лучшая исполнительница - КОЛА

Артистка трогательно поблагодарила на награду, написав эмоциональный пост у себя на странице в Instagram.

"Спасибо за Певицу Года, это огромное вдохновение для всей нашей команды. Самое важное в жизни каждого человека, по моему мнению - найти себя и найти своих людей, потому что тогда твое сердце дышит счастьем и все твои действия идут от сердца! Я благодарна что так произошло в моей жизни, путем работы над собой и постоянного развития, благодарна, что сегодня моя музыка нужна, что она приносит пользу и помогает", - написала артистка.

КОЛА (фото: Instagram/Kola)

Лучший исполнитель - Артем Пивоваров

Артем Пивоваров является одним из самых продуктивных артистов. В прошлом году он порадовал своих фанатов многочисленными концертами и выпустил четыре трека. И уже в этом году выдал две композиции. Последняя - "Барабан" лидирует в чартах.

Артем Пивоваров (фото: prime-event.com.ua)

Лучшая песня - "Антитіла" - "Фортеця Бахмут"

"Антитіла" стали абсолютными рекордсменами в этом году, ведь получили награду не только за лучший клип к треку "Фортеця Бахмут", но и саму композицию признали лучшей.

Специальное отличие за благотворительность - "Друга ріка"

Группа не раз выступала перед ранеными военными в госпиталях, а также артисты собирали немалые средства на благотворительных турах, в том числе и зарубежных. Осенью прошлого года они отправились в большой благотворительный тур по США и Америке.

"Друга ріка" (фото: Википедия)

Открытие года - Klavdia Petrivna

Это самая загадочная артистка украинского шоубиза, потому что никто не знает, кто скрывается за этим сценическим именем. Певица приобрела популярность в социальной сети TikTok. В начале 2024 года возглавила чарты украинских радиостанций с песней "Знайди мене", а недавно вместе с Артемом Пивоваровым выпустила новую песню "Барабан".



Лучшая поп-группа - Латексфауна

Эта украинская музыкальная группа работает в жанре чилвейв. Исполняет песни на украинском и суржике. Группа основана в 2015 году, они выдали пока два альбома, но не собираются на этом останавливаться.

Латексфауна (фото: slukh.media)

Напомним, что за победу боролись артисты, которые выдали новые треки в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Больше всего номинаций имела певица KOLA - 6. По четыре имеют SHUMEI и ZLATA OGNEVICH. По три - Klavdia Petrivna, Max Barskih, Артем Пивоваров. По две - ADAM, YAKTAK, Антитела, Циферблат.

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.