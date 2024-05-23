Стали известны победители музыкальной премии YUNA 2024: кто получил награды

23 мая у Киева прошла 13-я Национальная музыкальная премия YUNA. Лучшие украинские артисты получили статуэтки за достижения в музыке за 2023 год.
О том, кто получил награды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Музвар в Telegram.
Джамала выдала 14 старинных песен о величии крымскотатарской культуры и языка в своем альбоме QIRIM в прошлом году. Жюри премии оценили эти композиции и дали исполнительнице награду за лучший альбом. Кстати, этот альбом также вошел в лонглист премии Грэмми в категории Best Global Music Album.
"Антитіла" стали рекордсменом в этом году, ведь получили сразу три победы, но это и неудивительно, ведь артисты очень плодотворно поработали в 2023 году, чем очень порадовали своих фанатов.
Группа Антитела (скриншот)
По словам Златы Огневич, эта песня о любви, которая переживает каждый, но, к сожалению, не все могут рассмотреть это чувство. Артистка призналась, что с первой ноты влюбилась в трек и он настолько ей близок, что это будто ее собственная история.
С начала полномасштабного вторжения группа не перестает проводить благотворительные туры в поддержку ВСУ. Также они часто навещают раненых военных в госпиталях, а на днях дали концерт в Тернопольской клинической психоневрологической больнице.
Участники группы по собственному опыту знают, насколько страшна война на первой линии фронта, ведь в начале полномасштабного вторжения встали на защиту Украины от врага. Их песня "Фортеця Бахмут" стала символом крепости украинцев, которые борются за право жить на своей земле.
Артистка трогательно поблагодарила на награду, написав эмоциональный пост у себя на странице в Instagram.
"Спасибо за Певицу Года, это огромное вдохновение для всей нашей команды. Самое важное в жизни каждого человека, по моему мнению - найти себя и найти своих людей, потому что тогда твое сердце дышит счастьем и все твои действия идут от сердца! Я благодарна что так произошло в моей жизни, путем работы над собой и постоянного развития, благодарна, что сегодня моя музыка нужна, что она приносит пользу и помогает", - написала артистка.
Артем Пивоваров является одним из самых продуктивных артистов. В прошлом году он порадовал своих фанатов многочисленными концертами и выпустил четыре трека. И уже в этом году выдал две композиции. Последняя - "Барабан" лидирует в чартах.
"Антитіла" стали абсолютными рекордсменами в этом году, ведь получили награду не только за лучший клип к треку "Фортеця Бахмут", но и саму композицию признали лучшей.
Группа не раз выступала перед ранеными военными в госпиталях, а также артисты собирали немалые средства на благотворительных турах, в том числе и зарубежных. Осенью прошлого года они отправились в большой благотворительный тур по США и Америке.
Это самая загадочная артистка украинского шоубиза, потому что никто не знает, кто скрывается за этим сценическим именем. Певица приобрела популярность в социальной сети TikTok. В начале 2024 года возглавила чарты украинских радиостанций с песней "Знайди мене", а недавно вместе с Артемом Пивоваровым выпустила новую песню "Барабан".
Эта украинская музыкальная группа работает в жанре чилвейв. Исполняет песни на украинском и суржике. Группа основана в 2015 году, они выдали пока два альбома, но не собираются на этом останавливаться.
Напомним, что за победу боролись артисты, которые выдали новые треки в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.
Больше всего номинаций имела певица KOLA - 6. По четыре имеют SHUMEI и ZLATA OGNEVICH. По три - Klavdia Petrivna, Max Barskih, Артем Пивоваров. По две - ADAM, YAKTAK, Антитела, Циферблат.
Полный список номинантов можно посмотреть здесь.
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