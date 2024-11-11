Стали відомі переможці MTV EMA 2024: яка співачка забрала найбільшу кількість нагород

Переможці MTV EMA 2024

Американська виконавиця Тейлор Свіфт стала справжньою тріумфаторкою вечора, оскільки встановила рекорд за кількістю отриманих нагород на премії. Повний список переможців можна побачити на сторінці нижче:

Найкраща пісня

Сабріна Карпентер - Espresso (переможець)

Аріана Гранде - we can’t be friends (wait for your love)

Бенсон Бун - Beautiful Things

Бейонсе - TEXAS HOLD ‘EM

Біллі Айліш - BIRDS OF A FEATHER

Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!

Найкращий кліп

Тейлор Свіфт ft. Post Malone - Fortnight (переможець)

Аріана Гранде - we can’t be friends (wait for your love)

Charli xcx - 360

Eminem - Houdini

Kendrick Lamar - Not Like Us

LISA ft. Rosalía - NEW WOMAN

Найкращий виконавець

Тейлор Свіфт (переможець)

Бейонсе

Біллі Айліш

Post Malone

RAYE

Сабріна Карпентер

Найкраща співпраця

LISA ft. Rosalía - NEW WOMAN (переможець)

Charli xcx & Біллі Айліш - Guess

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - Like That

Леді Гага & Бруно Марс - Die With a Smile

Peso Pluma & Anitta - BELLAKEO

Тейлор Свіфт ft. Post Malone - Fortnight

Найкращий поп-виконавець

Аріана Гранде (переможець)

Біллі Айліш

Каміла Кабельйо

Charli xcx

Дуа Ліпа

Сабріна Карпентер

Тейлор Свіфт

Найкращий виконавець у жанрі афробітс

Tyla (переможець)

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

Rema

Tems

Найкращий рок-артист

Ліам Галлахер (переможець)

Бон Джові

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Ленні Кравіц

The Killers

Найкращий латинський виконавець

Peso Pluma (переможець)

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Rauw Alejandro

Шакіра

Найкращий виконавець K-POP

Jimin (переможець)

Jung Kook

LE SSERAFIM

LISA

NewJeans

Stray Kids

Найкращий виконавець альтернативної музики

Imagine Dragons (переможець)

Fontaines D.C.

Хойзер

Лана Дель Рей

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Найкращий виконавець електроніки

Calvin Harris (переможець)

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again..

Swedish House Mafia

Найкращий ХІП-ХОП-виконавець

Емінем (переможець)

Central Cee

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Ніккі Мінаж

Тревіс Скотт

Найкращий виступ наживо

Тайлор Свіфт (переможець)

Адель

Coldplay

Doja Cat

RAYE

Тревіс Скотт

Найбільші фани

LISA (епереможець)

Anitta

Аріана Гранде

Бейонсе

Біллі Ейліш

Chappell Roan

Charli xcx

Кеті Перрі

Нікі Мінаж

Сабріна Карпентер

Шон Мендес

Тейлор Свіфт

Найкращий виконавець з США

Тейлор Свіфт (переможець)

Аріана Гранде

Бейонсе

Кендрік Ламар

Сабріна Карпентер

До слова, ведучою премії стала артистка Ріта Ора, і це її третій такий досвід. Також варто зазначити, що нагороду Global Icon Award за життєві досягнення, тобто тривалу кар'єру та значний внесок у музику світу, забрав реп-виконавець Busta Rhymes, у той час як гурт Pet Shop Boys здобув визнання у категорії "Піонери поп-музики".