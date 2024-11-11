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Стали відомі переможці MTV EMA 2024: яка співачка забрала найбільшу кількість нагород

Ріта Ора - ведуча премії MTV EMA 2024 (фото: instagram.com/mtvema)
Автор: Любов Блажко

У ніч з 10 на 11 листопада у Британії, в Манчестері, відбулася церемонія нагородження музичної премії MTV Europe Music Awards 2024. Була представлена низка різноманітних категорій, і одна з виконавиць забрала найбільшу кількість нагород та потрапила до семи номінацій.

Що про це відомо, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання People.

Переможці MTV EMA 2024

Американська виконавиця Тейлор Свіфт стала справжньою тріумфаторкою вечора, оскільки встановила рекорд за кількістю отриманих нагород на премії. Повний список переможців можна побачити на сторінці нижче: 

Найкраща пісня

  • Сабріна Карпентер - Espresso (переможець)
  • Аріана Гранде - we can’t be friends (wait for your love)
  • Бенсон Бун - Beautiful Things
  • Бейонсе - TEXAS HOLD ‘EM
  • Біллі Айліш - BIRDS OF A FEATHER
  • Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!

Найкращий кліп

  • Тейлор Свіфт ft. Post Malone - Fortnight (переможець)
  • Аріана Гранде - we can’t be friends (wait for your love)
  • Charli xcx - 360
  • Eminem - Houdini
  • Kendrick Lamar - Not Like Us
  • LISA ft. Rosalía - NEW WOMAN

 

Найкращий виконавець

  • Тейлор Свіфт (переможець)
  • Бейонсе
  • Біллі Айліш
  • Post Malone
  • RAYE
  • Сабріна Карпентер

Найкраща співпраця

  • LISA ft. Rosalía - NEW WOMAN (переможець)
  • Charli xcx & Біллі Айліш - Guess
  • Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - Like That
  • Леді Гага & Бруно Марс - Die With a Smile
  • Peso Pluma & Anitta - BELLAKEO
  • Тейлор Свіфт ft. Post Malone - Fortnight

 

Найкращий поп-виконавець

  • Аріана Гранде (переможець)
  • Біллі Айліш
  • Каміла Кабельйо
  • Charli xcx
  • Дуа Ліпа
  • Сабріна Карпентер
  • Тейлор Свіфт

Найкращий виконавець у жанрі афробітс

  • Tyla (переможець)
  • Asake
  • Ayra Starr
  • Burna Boy
  • Rema
  • Tems

Найкращий рок-артист

  • Ліам Галлахер (переможець)
  • Бон Джові
  • Coldplay
  • Green Day
  • Kings of Leon
  • Ленні Кравіц
  • The Killers

Найкращий латинський виконавець

  • Peso Pluma (переможець)
  • Anitta
  • Bad Bunny
  • KAROL G
  • Rauw Alejandro
  • Шакіра

 

Найкращий виконавець K-POP

  • Jimin (переможець)
  • Jung Kook
  • LE SSERAFIM
  • LISA
  • NewJeans
  • Stray Kids

Найкращий виконавець альтернативної музики

  • Imagine Dragons (переможець)
  • Fontaines D.C.
  • Хойзер
  • Лана Дель Рей
  • Twenty One Pilots
  • YUNGBLUD

Найкращий виконавець електроніки

  • Calvin Harris (переможець)
  • David Guetta
  • Disclosure
  • DJ Snake
  • Fred Again..
  • Swedish House Mafia

Найкращий ХІП-ХОП-виконавець

  • Емінем (переможець)
  • Central Cee
  • Kendrick Lamar
  • Megan Thee Stallion
  • Ніккі Мінаж
  • Тревіс Скотт

 

Найкращий виступ наживо

  • Тайлор Свіфт (переможець)
  • Адель
  • Coldplay
  • Doja Cat
  • RAYE
  • Тревіс Скотт

Найбільші фани

  • LISA (епереможець)
  • Anitta
  • Аріана Гранде
  • Бейонсе
  • Біллі Ейліш
  • Chappell Roan
  • Charli xcx
  • Кеті Перрі
  • Нікі Мінаж
  • Сабріна Карпентер
  • Шон Мендес
  • Тейлор Свіфт

Найкращий виконавець з США

  • Тейлор Свіфт (переможець)
  • Аріана Гранде
  • Бейонсе
  • Кендрік Ламар
  • Сабріна Карпентер

До слова, ведучою премії стала артистка Ріта Ора, і це її третій такий досвід. Також варто зазначити, що нагороду Global Icon Award за життєві досягнення, тобто тривалу кар'єру та значний внесок у музику світу, забрав реп-виконавець Busta Rhymes, у той час як гурт Pet Shop Boys здобув визнання у категорії "Піонери поп-музики".

 

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