Стали відомі переможці MTV EMA 2024: яка співачка забрала найбільшу кількість нагород

У ніч з 10 на 11 листопада у Британії, в Манчестері, відбулася церемонія нагородження музичної премії MTV Europe Music Awards 2024. Була представлена низка різноманітних категорій, і одна з виконавиць забрала найбільшу кількість нагород та потрапила до семи номінацій.
Що про це відомо, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання People.
Американська виконавиця Тейлор Свіфт стала справжньою тріумфаторкою вечора, оскільки встановила рекорд за кількістю отриманих нагород на премії. Повний список переможців можна побачити на сторінці нижче:
Найкраща пісня
Найкращий кліп
Найкращий виконавець
Найкраща співпраця
Найкращий поп-виконавець
Найкращий виконавець у жанрі афробітс
Найкращий рок-артист
Найкращий латинський виконавець
Найкращий виконавець K-POP
Найкращий виконавець альтернативної музики
Найкращий виконавець електроніки
Найкращий ХІП-ХОП-виконавець
Найкращий виступ наживо
Найбільші фани
Найкращий виконавець з США
До слова, ведучою премії стала артистка Ріта Ора, і це її третій такий досвід. Також варто зазначити, що нагороду Global Icon Award за життєві досягнення, тобто тривалу кар'єру та значний внесок у музику світу, забрав реп-виконавець Busta Rhymes, у той час як гурт Pet Shop Boys здобув визнання у категорії "Піонери поп-музики".
Також подивіться список номінантів на Греммі 2024.
А ще ми писали про 20 нових українських пісень, які треба слухати в листопаді.