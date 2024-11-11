Стали известны победители MTV EMA 2024: какая певица забрала наибольшее количество наград

Победители MTV EMA 2024

Американская исполнительница Тейлор Свифт стала настоящим триумфатором вечера, поскольку установила рекорд по количеству полученных наград на премии Полный список победителей можно увидеть на странице:

Лучшая песня

Сабрина Карпентер - Espresso (победитель)

Ариана Гранде - we can’t be friends (wait for your love)

Бенсон Бун - Beautiful Things

Бейонсе - TEXAS HOLD 'EM

Билли Айлиш - BIRDS OF A FEATHER

Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!

Лучший клип

Тейлор Свифт ft. Post Malone - Fortnight (победитель)

Ариана Гранде - we can’t be friends (wait for your love)

Charli xcx - 360

Эминем - Houdini

Kendrick Lamar - Not Like Us

LISA ft. Rosalia - NEW WOMAN

Лучший исполнитель

Тейлор Свифт (победитель)

Бейонсе

Билли Айлиш

Post Malone

RAYE

Сабрина Карпентер

Лучшее сотрудничество

LISA ft. Rosalia - NEW WOMAN (победитель)

Charli xcx & Билли Айлиш - Guess

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - Like That

Леди Гага & Бруно Марс - Die With a Smile

Peso Pluma & Anitta - BELLAKEO

Тейлор Свифт ft. Post Malone - Fortnight

Лучший поп-исполнитель

Ариана Гранде (победитель)

Билли Айлиш

Камилла Кабельо

Charli xcx

Дуа Липа

Сабрина Карпентер

Тейлор Свифт

Лучший исполнитель в жанре афробитс

Tyla (победитель)

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

Рема

Tems

Лучший рок-артист

Лиам Галлахер (победитель)

Бон Джови

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Ленни Кравиц

The Killers

Лучший латинский исполнитель

Peso Pluma (победитель)

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Rauw Alejandro

Шакира

Лучший исполнитель K-POP

Jimin (победитель)

Jung Kook

LE SSERAFIM

LISA

NewJeans

Stray Kids

Лучший исполнитель альтернативной музыки

Imagine Dragons (победитель)

Fontaines DC

Хойзер

Лана Дель Рэй

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Лучший исполнитель электроники

Calvin Harris (победитель)

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again..

Swedish House Mafia

Лучший ХИП-ХОП-исполнитель

Эминем (победитель)

Central Cee

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Никки Минаж

Тревис Скотт

Лучшее выступление вживую

Тайлор Свифт (победитель)

Адель

Coldplay

Doja Cat

RAYE

Тревис Скотт

Самые большие фаны

LISA (победитель)

Anitta

Ариана Гранде

Бейонсе

Билли Эйлиш

Chappell Roan

Charli xcx

Кэти Перри

Ники Минаж

Сабрина Карпентер

Шон Мендес

Тейлор Свифт

Лучший исполнитель из США

Тейлор Свифт (победитель)

Ариана Гранде

Бейонсе

Кендрик Ламар

Сабрина Карпентер

К слову, ведущей премии стала артистка Рита Ора, и это ее третий такой опыт. Также стоит отметить, что награду Global Icon Award за жизненные достижения, то есть длительную карьеру и значительный вклад в музыку мира, забрал рэп-исполнитель Busta Rhymes, в то время как группа Pet Shop Boys получила первенство в категории "Пионеры поп-музыки".