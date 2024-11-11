Стали известны победители MTV EMA 2024: какая певица забрала наибольшее количество наград

В ночь с 10 на 11 ноября в Британии, в Манчестере, состоялась церемония награждения музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2024. Был представлен ряд различных категорий, и одна из исполнительниц забрала наибольшее количество наград и попала в семь номинаций.
Что об этом известно, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.
Американская исполнительница Тейлор Свифт стала настоящим триумфатором вечера, поскольку установила рекорд по количеству полученных наград на премии Полный список победителей можно увидеть на странице:
Лучшая песня
Лучший клип
Лучший исполнитель
Лучшее сотрудничество
Лучший поп-исполнитель
Лучший исполнитель в жанре афробитс
Лучший рок-артист
Лучший латинский исполнитель
Лучший исполнитель K-POP
Лучший исполнитель альтернативной музыки
Лучший исполнитель электроники
Лучший ХИП-ХОП-исполнитель
Лучшее выступление вживую
Самые большие фаны
Лучший исполнитель из США
К слову, ведущей премии стала артистка Рита Ора, и это ее третий такой опыт. Также стоит отметить, что награду Global Icon Award за жизненные достижения, то есть длительную карьеру и значительный вклад в музыку мира, забрал рэп-исполнитель Busta Rhymes, в то время как группа Pet Shop Boys получила первенство в категории "Пионеры поп-музыки".
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