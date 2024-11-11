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Стали известны победители MTV EMA 2024: какая певица забрала наибольшее количество наград

Рита Ора - ведущая премии MTV EMA 2024 (фото: instagram.com/mtvema)
Автор: Любовь Блажко

В ночь с 10 на 11 ноября в Британии, в Манчестере, состоялась церемония награждения музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2024. Был представлен ряд различных категорий, и одна из исполнительниц забрала наибольшее количество наград и попала в семь номинаций.

Что об этом известно, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Победители MTV EMA 2024

Американская исполнительница Тейлор Свифт стала настоящим триумфатором вечера, поскольку установила рекорд по количеству полученных наград на премии Полный список победителей можно увидеть на странице:

Лучшая песня

  • Сабрина Карпентер - Espresso (победитель)
  • Ариана Гранде - we can’t be friends (wait for your love)
  • Бенсон Бун - Beautiful Things
  • Бейонсе - TEXAS HOLD 'EM
  • Билли Айлиш - BIRDS OF A FEATHER
  • Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!

Лучший клип

  • Тейлор Свифт ft. Post Malone - Fortnight (победитель)
  • Ариана Гранде - we can’t be friends (wait for your love)
  • Charli xcx - 360
  • Эминем - Houdini
  • Kendrick Lamar - Not Like Us
  • LISA ft. Rosalia - NEW WOMAN

 

Лучший исполнитель

  • Тейлор Свифт (победитель)
  • Бейонсе
  • Билли Айлиш
  • Post Malone
  • RAYE
  • Сабрина Карпентер

Лучшее сотрудничество

  • LISA ft. Rosalia - NEW WOMAN (победитель)
  • Charli xcx & Билли Айлиш - Guess
  • Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - Like That
  • Леди Гага & Бруно Марс - Die With a Smile
  • Peso Pluma & Anitta - BELLAKEO
  • Тейлор Свифт ft. Post Malone - Fortnight

 

Лучший поп-исполнитель

  • Ариана Гранде (победитель)
  • Билли Айлиш
  • Камилла Кабельо
  • Charli xcx
  • Дуа Липа
  • Сабрина Карпентер
  • Тейлор Свифт

Лучший исполнитель в жанре афробитс

  • Tyla (победитель)
  • Asake
  • Ayra Starr
  • Burna Boy
  • Рема
  • Tems

Лучший рок-артист

  • Лиам Галлахер (победитель)
  • Бон Джови
  • Coldplay
  • Green Day
  • Kings of Leon
  • Ленни Кравиц
  • The Killers

Лучший латинский исполнитель

  • Peso Pluma (победитель)
  • Anitta
  • Bad Bunny
  • KAROL G
  • Rauw Alejandro
  • Шакира

 

Лучший исполнитель K-POP

  • Jimin (победитель)
  • Jung Kook
  • LE SSERAFIM
  • LISA
  • NewJeans
  • Stray Kids

Лучший исполнитель альтернативной музыки

  • Imagine Dragons (победитель)
  • Fontaines DC
  • Хойзер
  • Лана Дель Рэй
  • Twenty One Pilots
  • YUNGBLUD

Лучший исполнитель электроники

  • Calvin Harris (победитель)
  • David Guetta
  • Disclosure
  • DJ Snake
  • Fred Again..
  • Swedish House Mafia

Лучший ХИП-ХОП-исполнитель

  • Эминем (победитель)
  • Central Cee
  • Kendrick Lamar
  • Megan Thee Stallion
  • Никки Минаж
  • Тревис Скотт

 

Лучшее выступление вживую

  • Тайлор Свифт (победитель)
  • Адель
  • Coldplay
  • Doja Cat
  • RAYE
  • Тревис Скотт

Самые большие фаны

  • LISA (победитель)
  • Anitta
  • Ариана Гранде
  • Бейонсе
  • Билли Эйлиш
  • Chappell Roan
  • Charli xcx
  • Кэти Перри
  • Ники Минаж
  • Сабрина Карпентер
  • Шон Мендес
  • Тейлор Свифт

Лучший исполнитель из США

  • Тейлор Свифт (победитель)
  • Ариана Гранде
  • Бейонсе
  • Кендрик Ламар
  • Сабрина Карпентер

К слову, ведущей премии стала артистка Рита Ора, и это ее третий такой опыт. Также стоит отметить, что награду Global Icon Award за жизненные достижения, то есть длительную карьеру и значительный вклад в музыку мира, забрал рэп-исполнитель Busta Rhymes, в то время как группа Pet Shop Boys получила первенство в категории "Пионеры поп-музыки". 

 

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