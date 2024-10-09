MTV EMA 2024: стали відомі номінанти музичної премії
Телеканал MTV оголосив номінантів міжнародної премії MTV EMA 2024, і Тейлор Свіфт знову опинилася лідером із сімома номінаціями, включно з категорією "Артист року". У Аріани Гранде, Біллі Айліш, Сабріни Карпентер і Charli XCX також хороші шанси на перемогу - кожна з них отримала по п'ять номінацій.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт MTV Europe Music Awards 2024.
Так, крім Тейлор Свіфт, "Артистом року" може стати:
- Бейонсе,
- Біллі Айліш,
- Post Malone,
- Raye,
- Сабріна Карпентер
Нагороду за найкращу пісню можуть вручити:
- Аріані Гранде за хіт "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)",
- Бенсону Буну за "Beautiful Things",
- Бейонсе за "Texas Hold 'Em",
- Біллі Айліш за "Birds of a Feather",
- Чаппелл Рон за "Good Luck, Babe!",
- Сабріні Карпентер за "Espresso".
На звання найкращого відео претендують:
- "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" Аріани Гранде,
- "360" Charli XCX,
- "Houdini" Емінема,
- "Not Like Us" Кендріка Ламара,
- "New Woman" Лисиці з Blackpink і Росалії,
- "Fortnight" Тейлор Свіфт і Post Malone.
Найкращим поп-артистом може стати:
- Аріана Гранде,
- Біллі Айліш,
- Каміла Кабельо,
- Charli XCX,
- Дуа Ліпа,
- Сабріна Карпентер,
- Тейлор Свіфт.
У номінації "Найкращий рок-виконавець" представлені:
- Bon Jovi,
- Coldplay,
- Green Day,
- Kings of Leon,
- Ленні Кравіц,
- Ліам Галлахер,
- The Killers.
За звання найкращого репера поборються:
- Central Cee,
- Емінем,
- Кендрік Ламар,
- Меган Ті Сталліон,
- Нікі Мінаж,
- Тревіс Скотт.
А серед k-pop-виконавців список номінантів такий:
- Чімін з BTS,
- Чонгук з BTS,
- Le Sserafim,
- Ліса з Blackpink,
- NewJeans,
- Stray Kids.
На додаток до основних номінацій, Тейлор Свіфт може здобути перемогу в категоріях "Найкращий живий виступ", "Найвідданіша фан-база", "Найкращий американський артист" і "Найкраща колаборація" за пісню "Fortnight", записану спільно з Post Malone.
Коли пройде MTV EMA 2024
Церемонія відбудеться 10 листопада в Манчестері. Нагадаємо, що у 2023-му Свіфт знову стала головною переможницею, завоювавши три нагороди: "Найкращий артист", "Найкращий живий виступ" і "Найкраще відео" за кліп "Anti-Hero".
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