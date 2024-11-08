Греммі 2024: список номінантів
Бейонсе (фото: instagram.com/recordingacademy)
Сьогодні, 8 листопада, оголошено номінантів на премію Греммі 2024, і тепер увага музичного світу прикута до переліку виконавців, альбомів та пісень, які змагатимуться за найпрестижніші музичні нагороди.
Цьогорічна церемонія, 67-а за рахунком, пройде 2 лютого в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесі. В очікуванні найкращих виступів і несподіваних перемог музичні фанати вже обговорюють фаворитів у різних номінаціях.
А про те, хто претендує на ногороди в основних номінаціях, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт Греммі.
Номінація "Найкращий сольний поп-виконавець"
- Бейонсе - Bodyguard
- Сабріна Карпентер - Espresso
- Charli XCX - Apple
- Біллі Айліш - Birds of a Feater
- Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!
Номінація "Найкращий поп-альбом"
- Сабріна Карпентер - Short n’ Sweet
- Біллі Айліш - Hit Me Hard and Soft
- Аріана Ґранде - Eternal Sunshine
- Чаппелл Роан - The Rise and Fall of a Midwest Princess
- Тейлор Свіфт - The Tortured Poets Department
Номінація "Найкраща танцювальна поп-пісня"
- Медісон Бір - Make You Mine
- Чарлі ХСС - Von Dutch
- Біллі Айліш - L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED EDIT]
- Аріана Ґранде - yes, and?
- Трой Сіван - Got Me Started
Номінація "Найкращий новий артист"
- Чаппелл Роан
- Сабріна Карпентер
- Shaboozey
- Doechii
- Teddy Swims
- Benson Boone
- Raye
- Khruangbin
Номінація "Найкраща співпраця"
- Грейсі Абрамс & Тейлор Свіфт - Us
- Бейонсе & Post Malone - Levii’s Jeans
- Чарлі ХСХ & Біллі Айліш - Guess
- Аріана Ґранде, Brandy & Monica - The Boy Is Mine
- Леді Ґаґа & Бруно Марс - Die With A Smile
Номінація "Пісня року"
- Shaboozey - A Bar Song (Tipsy)
- Біллі Айліш - Birds of a Feather
- Леді Ґаґа та Бруно Марс - Die With A Smile
- Тейлор Свіфт & Post Malone - Fortnight
- Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!
- Кендрік Ламар - Not Like Us
- Сабріна Карпентер - Please Please Please
- Бейонсе - Texas Hold Em
Номінація "Запис року"
- The Beatles - Now and Then
- Beyoncé - Texas Hold ‘Em
- Sabrina Carpenter - Espresso
- Charli XCX - 360
- Біллі Айліш - Birds of a Feater
- Кендрік Ламар - Not Like Us
- Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!
- Тейлор Свіфт & Post Malone - Fortnight
Номінація "Альбом року"
- André 3000 - New Blue Sun
- Beyoncé - Cowboy Carter
- Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet
- Charli XCX - brat
- Jacob Collier - Djesse Vol. 4
- Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft
- Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess
- Taylor Swift - The Tortured Poets Department
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При написанні матеріалу використовувалися насту