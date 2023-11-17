Стали відомі імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2024. Хто представить Україну?

Розкрито імена співаків, які візьмуть участь у Національному відборі на Євробачення 2024.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-канал "Євробачення Україна".
Десятка виконавців представлена такими іменами:
Організатори також повідомили про те, що українці зможуть обрати 11 фіналіста серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів.
Список фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2024 (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)
Фінал Нацвідбору традиційно відбудеться в лютому 2024 року у форматі телеконцерту.
Переможця Нацвідбору, як і в попередні роки, визначать за результатами голосування журі та глядачів.
Склад зіркового журі фіналу українці також оберуть шляхом онлайн-голосування.
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