Стали известны имена финалистов Нацотбора на Евровидение 2024 года. Кто представит Украину?

Раскрыты имена певцов, которые примут участие в Национальном отборе на Евровидение 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Telegram-канал "Євробачення Україна.
Десятка исполнителей представлена следующими именами:
Организаторы также сообщили, что украинцы смогут выбрать 11 финалиста среди участников лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попали в список финалистов.
Список финалистов Нацотбора на Евровидение 2024 года (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)
Финал Нацотбора традиционно состоится в феврале 2024 в формате телеконцерта.
Победителя Нацотбора, как и в предыдущие годы, определят по результатам голосования жюри и зрителей.
Состав звездного жюри финала украинцы также выберут путем онлайн-голосования.
Ранее мы рассказывали о самых популярных песнях участников Нацотбора 2024.
Читайте также, кому букмекеры прогнозируют победу на Евровидении 2024 года.
Еще одна из участниц конкурса alyona alyona удивила заявлением о своем участии в конкурсе. Она убеждена, что тандем из Jerry Heil никого не оставит безразличным.