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"Я дожену останнього вагона". Найпопулярніші пісні учасників Нацвідбору на Євробачення 2024

Четвер 09 листопада 2023 15:15
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"Я дожену останнього вагона". Найпопулярніші пісні учасників Нацвідбору на Євробачення 2024 Які пісні учасників Нацвідбору на Євробачення 2024 ви знаєте? (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

9 листопада в Україні представили "довгий список" учасників Нацвідбору на Євробачення 2024, до якого увійшли 20 артистів, 10 з яких згодом потраплять у фінал.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам послухати найпопулярніші і найкращі пісні усіх учасників, які претендують на те, аби представляти нашу країну на пісенному дійстві у Швеції.

alyona alyona & Jerry Heil

alyona alyona і Jerry Heil регулярно випускають "фіти". "Рідні мої" - один з найпопулярніших.

ANKA

Анна Корченова брала участь у "Голосі країни". До зміни сценічного ім'я випускала пісні як KORCHENOVA.

Carpetman

Drevo

Ця пісня завірусилася у ТікТоці й принесла учасникам гурту популярність.

INGRET

Пісня "Save My Planet" для Нацвідбору 2018 є на сьогодні найпопулярнішою в репертуарі INGRET. Зараз вона хоче знову підкорити Євробачення.

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

MÉLOVIN повертається у Нацвідбір через 5 років після успішного для себе конкурсу у Лісабоні.

NAHABA

NAZVA

Parfeniuk

SHÉPA

Одна з тих співачок, про яких дуже мало інформації в мережі. В активі співачки одна пісня “Мам", яку вона випустила під псевдонімом MARYNA.

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

Teslenko

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Додамо, що ці пісні - це не пісні, з якими артисти збираються брати участь у Нацвідборі, а їхні найпопулярніші за прослуховуваннями або ротаціями композиції.

Нагадаємо, що "вірусна" різдвяна реклама розчулила мережу, святкова історію під спів Бочеллі довела усіх до сліз.

Також ми вже розповідали, що зірка "Сватів" закликала до возз'єднання "двох братніх народів".

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