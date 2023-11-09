"Я дожену останнього вагона". Найпопулярніші пісні учасників Нацвідбору на Євробачення 2024
9 листопада в Україні представили "довгий список" учасників Нацвідбору на Євробачення 2024, до якого увійшли 20 артистів, 10 з яких згодом потраплять у фінал.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам послухати найпопулярніші і найкращі пісні усіх учасників, які претендують на те, аби представляти нашу країну на пісенному дійстві у Швеції.
alyona alyona & Jerry Heil
alyona alyona і Jerry Heil регулярно випускають "фіти". "Рідні мої" - один з найпопулярніших.
ANKA
Анна Корченова брала участь у "Голосі країни". До зміни сценічного ім'я випускала пісні як KORCHENOVA.
Carpetman
Drevo
Ця пісня завірусилася у ТікТоці й принесла учасникам гурту популярність.
INGRET
Пісня "Save My Planet" для Нацвідбору 2018 є на сьогодні найпопулярнішою в репертуарі INGRET. Зараз вона хоче знову підкорити Євробачення.
Julia Belei
KARYOTYPE
KRYLATA
MÉLOVIN
MÉLOVIN повертається у Нацвідбір через 5 років після успішного для себе конкурсу у Лісабоні.
NAHABA
NAZVA
Parfeniuk
SHÉPA
Одна з тих співачок, про яких дуже мало інформації в мережі. В активі співачки одна пісня “Мам", яку вона випустила під псевдонімом MARYNA.
SKYLERR
STASYA
SWOIIA
Teslenko
YAGODY
YAKTAK
Ziferblat
Додамо, що ці пісні - це не пісні, з якими артисти збираються брати участь у Нацвідборі, а їхні найпопулярніші за прослуховуваннями або ротаціями композиції.
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