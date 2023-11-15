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Євробачення 2024. Букмекери вже обрали переможця: це не Україна

Середа 15 листопада 2023 12:05
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Євробачення 2024. Букмекери вже обрали переможця: це не Україна Євробачення 2024 пройде у Швеції (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Олександр Прокопчук

До Євробачення 2024, яке пройде у Швеції, лишається ще майже півроку. Але букмекери вже гадають: хто ж здобуде перемогу на пісенному конкурсі. І це при тому, що зі своїм представником на грандіозному музичному дійстві визначилася лише Франція…

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld розповідає, кому букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні 2024 прямо зараз.

Кому прогнозують перемогу на Євробаченні 2024

Станом на 15 листопада, на думку букмекерів, перемогу на конкурсі з найбільшою долею ймовірності здобуде представник чи представниця Ізраїлю. На другому місці наразі йде Україна. Замикає трійку призерів майбутнього конкурсу Швеція.

Топ-10 претендентів на перемогу виглядає наступним чином:

  • Ізраїль
  • Україна
  • Швеція
  • Італія
  • Норвегія
  • Франція
  • Іспанія
  • Фінляндія
  • Азербайджан
  • Нідерланди і Велика Британія ділять 10 місце між собою.

Євробачення 2024. Букмекери вже обрали переможця: це не Україна

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Зауважимо, що на сьогодні зі своїм представником на Євробаченні 2024 визначилися тільки французи.

Їхню країну представлятиме переможець 5 сезону талант-шоу The Voice: la plus belle voix (аналогу українського "Голосу країни"), 34-річний співак Slimane з піснею “Mon amour".

Коли і де відбудеться Євробачення 2024

Перший півфінал конкурсу, який проходитиме у шведському Мальме на Malmö Arena завдяки перемозі співачки Лорін минулого року у Ліверпулі, відбудеться 7 травня 2024 року (вівторок). Другий - 9 травня (четвер). Дата Великого фіналу Євробачення 2024 - 11 травня (субота).

Додамо, що Мальме втретє прийматиме Євробачення: пісенне дійство проходило у цьому шведському місті в 1992 і 2013 роках.

Євробачення 2024. Букмекери вже обрали переможця: це не Україна

Євробачення на Malmö Arena (фото: eurovisionworld.com)

Цікаві факти про Євробачення 2024

  • Після 30-річної паузи на конкурс повертається Люксембург
  • Три країни-учасниці минулорічного конкурсу ще не оголосили про участь у Євробаченні 2024. Мова йде про Вірменію, Автралію, Румунію. Також не підтвердили участь Чорногорія, Болгарія і Північна Македонія.
  • Наразі підтвердили свою участь у Євробаченні 2024 мовники 35 країн.

Нагадаємо, що в Україні визначили учасників Нацвідбору на Євробачення 2024.

Раніше вже стало відомо, що всесвітньовідомий гурт зі Швеції хотів представити Україну на Євробаченні 2024.

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