Стали известны все участники Евровидения 2022: две страны вернулись

Евровидение 2022 в этом году пройдет в Италии. Стало известно, что Армения и Черногория вновь примут участие в песенном конкурсе. Всего в Евровидении будет принимать участие 41 страна.
Об этом сообщается на сайте конкурса.
Последний раз Армения и Черногория отправляли своих исполнителей на Евровидение в 2019 году.
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Евровидение 2022 состоится в Турине в многофункциональной спортивно-концертной арене "Пала-Альпитур" (Pala Alpitour). Ее площадь составляет более 30 тысяч квадратных метров, где могут разместится 16,6 тысяч зрителей.
Конкурс состоит из трех этапов: два полуфинала и большой финал.
Первый полуфинал - 10 мая
Второй полуфинал - 12 мая
Большой финал - 14 мая
Выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.
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