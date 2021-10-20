Стали известны все участники Евровидения 2022: две страны вернулись

Последний раз Армения и Черногория отправляли своих исполнителей на Евровидение в 2019 году.

Участники Евровидения 2022

Албания

Австралия

Армения

Австрия

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Грузия

Германия

Греция

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Черногория

Нидерланды

Северная Македония

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Россия

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Украина

Великобритания

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Где пройдет Евровидение 2022

Евровидение 2022 состоится в Турине в многофункциональной спортивно-концертной арене "Пала-Альпитур" (Pala Alpitour). Ее площадь составляет более 30 тысяч квадратных метров, где могут разместится 16,6 тысяч зрителей.

Когда будет Евровидение 2022

Конкурс состоит из трех этапов: два полуфинала и большой финал.

Первый полуфинал - 10 мая

Второй полуфинал - 12 мая

Большой финал - 14 мая

Выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.