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Стали известны все участники Евровидения 2022: две страны вернулись

Автор: Роман Мирончук

Евровидение 2022 в этом году пройдет в Италии. Стало известно, что Армения и Черногория вновь примут участие в песенном конкурсе. Всего в Евровидении будет принимать участие 41 страна.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

Последний раз Армения и Черногория отправляли своих исполнителей на Евровидение в 2019 году.

Участники Евровидения 2022

  • Албания
  • Австралия
  • Армения
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Болгария
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Грузия
  • Германия
  • Греция
  • Исландия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Черногория
  • Нидерланды
  • Северная Македония
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Россия
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Украина
  • Великобритания

Скриншот

Где пройдет Евровидение 2022

Евровидение 2022 состоится в Турине в многофункциональной спортивно-концертной арене "Пала-Альпитур" (Pala Alpitour). Ее площадь составляет более 30 тысяч квадратных метров, где могут разместится 16,6 тысяч зрителей.

Когда будет Евровидение 2022

Конкурс состоит из трех этапов: два полуфинала и большой финал.

Первый полуфинал - 10 мая

Второй полуфинал - 12 мая

Большой финал - 14 мая

Выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, солистка Go_A Катя Павленко рассказала правду о своей ориентации.

Мы также писали о том, что победительница Евровидения 2016 Джамала призналась, кому обязана своей карьерой.

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