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Стали відомі всі учасники Євробачення 2022: дві країни повернулися

Автор: Роман Мирончук

Євробачення 2022 цього року пройде в Італії. Стало відомо, що Вірменія і Чорногорія знову візьмуть участь у пісенному конкурсі. Всього в Євробаченні братиме участь 41 країна.

Про це повідомляється на сайті конкурс.

Останній раз Вірменія і Чорногорія відправляли своїх виконавців на Євробачення в 2019 році.

Учасники Євробачення 2022

  • Албанія
  • Австралія
  • Вірменія
  • Австрія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Болгарія
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Грузія
  • Німеччина
  • Греція
  • Ісландія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Чорногорія
  • Нідерланди
  • Північна Македонія
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Росія
  • Сан-Марино
  • Сербія
  • Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія
  • Україна
  • Великобританія

Скріншот

Де пройде Євробачення 2022

Євробачення 2022 відбудеться в Турині в багатофункціональній спортивно-концертній арені "Пала-Альпітур" (Pala Alpitour). Її площа становить понад 30 тисяч квадратних метрів, де можуть розміститься 16,6 тисяч глядачів.

Коли буде Євробачення 2022

Конкурс складається з трьох етапів: два півфінали і великий фінал.

Перший півфінал - 10 травня

Другий півфінал - 12 травня

Великий фінал - 14 травня

Виступи будуть починатися о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, солістка Go_A Катя Павленко розповіла правду про свою орієнтацію.

Ми також писали про те, що переможниця Євробачення 2016 Джамала зізналася, кому зобов'язана своєю кар'єрою.

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ЄвробаченняЕвровидение 2022