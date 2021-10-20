Стали відомі всі учасники Євробачення 2022: дві країни повернулися

Останній раз Вірменія і Чорногорія відправляли своїх виконавців на Євробачення в 2019 році.

Учасники Євробачення 2022

Албанія

Австралія

Вірменія

Австрія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Грузія

Німеччина

Греція

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Мальта

Молдова

Чорногорія

Нідерланди

Північна Македонія

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Росія

Сан-Марино

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Україна

Великобританія

Скріншот

Де пройде Євробачення 2022

Євробачення 2022 відбудеться в Турині в багатофункціональній спортивно-концертній арені "Пала-Альпітур" (Pala Alpitour). Її площа становить понад 30 тисяч квадратних метрів, де можуть розміститься 16,6 тисяч глядачів.

Коли буде Євробачення 2022

Конкурс складається з трьох етапів: два півфінали і великий фінал.

Перший півфінал - 10 травня

Другий півфінал - 12 травня

Великий фінал - 14 травня

Виступи будуть починатися о 21:00 за київським часом.