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Солистка Go_A рассказала правду о своей ориентации: "это было всегда, с детства"

Новина українською →
Киев, Пятница 01 октября 2021 21:25
Солистка Go_A рассказала правду о своей ориентации: "это было всегда, с детства" Екатерина Павленко из группы Go_A в эфире "Слава+" рассказала об ориентации
Автор: Артем Горовенко

О группе Go_A и харизматичной солистке Кате Павленко весь мир узнал после феерического выступления украинской команды на Евровидении 2021.

Но кроме творчества коллектива многих меломанов заинтересовали и другие вопросы. В частности - сексуальная ориентация Кати.

И вот сейчас Павленко решилась всем дать ответ на вопрос: кто ей больше нравится - мужчины или женщины.

Солистка Go_A рассказала правду о своей ориентации: &quot;это было всегда, с детства&quot;

Катя Павленко из группы Go_A (фото: instagram.com/monokatee)

В интервью славе Демину, который и спросил мнение Кати относительно слухов о ее нетрадиционной ориентации, звезда откровенно сказала, что... не слышала о них.

"То, что ко мне часто проявляют любопытство женщины, то это было всегда, с детства. До отношений не доходило никогда, но до каких-то разговоров - да. Не знаю, как на это реагировать... Нейтрально...", - сказала девушка в эфире "Слава+".

Солистка Go_A рассказала правду о своей ориентации: &quot;это было всегда, с детства&quot;

Катя Павленко из группы Go_A (фото: instagram.com/monokatee)

Насчет того, какие парни нравятся, добавляет - за типажом, как у солиста Maneskin Дамьяно Давида, ей нравится наблюдать.

Солистка Go_A рассказала правду о своей ориентации: &quot;это было всегда, с детства&quot;

Катя Павленко из группы Go_A (фото: instagram.com/monokatee)

Но для отношений все же выбирает других партнеров.

"Я должна быть уверенной, что это мой человек. Это чувствуется. Очень важно, чтобы меня понимали. Раньше возникали кризисные моменты, когда ты понимаешь, кто рядом", - пояснила Катя.

Напомним, ранее фронтвумен Go_A рассказала о борьбе за собственную жизнь и призналась: был момент, когда смерть казалась неизбежной.

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