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Стали известны подробности покорения украинцами самой высокой точки Антарктиды

Новина українською →
Днепр, Понедельник 17 января 2022 14:46
Стали известны подробности покорения украинцами самой высокой точки Антарктиды Фото: стали известны подробности покорения украинцами самой высокой точки Антарктиды (nashemisto.dp.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинская экспедиция покорила наивысшую точку Антарктиды - массив Винсон. Сложность состоит в том, что восхождение проходит в суровых погодных условиях, участники экспедиции, в том числе Марина Филатова и Ирина Караган, по прибытию в Сантьяго, поделились эксклюзивными подробностями восхождения.

Об этом пишет РБК-Украина.STYLER.

Украинская экспедиция - не единственная, кто собирался покорить массив Винсон.

"На восхождение вышло порядка 40-45 человек. Из-за сильного ветра все, кроме нашей группы, развернулись", - рассказал участник экспедиции Валентин Сипавин.

Сильный ветер и мороз - реалии, которые сопровождали украинскую экспедицию на пути к вершине. Однако, непреодолимое желание покорить наивысшую точку Антарктиды и стальная закалка не дали украинцам опустить руки и отказаться от восхождения.

Стали известны подробности покорения украинцами самой высокой точки Антарктиды

На данный момент вся группа уже в Чили.

"Мы взошли на гору двумя связками по 5 человек. Восхождение проходило в очень суровых условиях. У некоторых участников есть легкие обморожения. На данный момент мы уже в Чили. Некоторые участники экспедиции летят домой, 4 человека летят на восхождение на самую высокую точку Южной Америки гору Аконкагуа в Аргентине", - отметил Валентин Сипавин.

Как сообщалось, экспедиция украинских альпинистов отправилась на штурм самой высокой точки Антарктиды - массива Винсон впервые. В экспедиции принимают участие только две девушки - обе из Днепра: Марина Филатова и Ирина Караган. Высота массива 4892 м над уровнем моря. В состав экспедиции вошли 10 украинских альпинистов из Харькова, Киева, Львова и Луганской области. Ранее за всю историю на вершине Винсон побывало всего 7 украинцев.

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