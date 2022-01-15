ru ua
Вс, 16 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинская экспедиция из Днепра взошла на самую высокую точку в Антарктиде

Новина українською →
Суббота 15 января 2022 19:04
Украинская экспедиция из Днепра взошла на самую высокую точку в Антарктиде Фото: украинская экспедиция взошла на самую высокую точку в Антарктиде (afishadnepr.com.ua)
Автор: Илона Свиридова

Первая украинская экспедиция покоряет Антарктиду и взошла на самую высокую точку - вершина горы Винсон. В состав группы вошли днепрянки Марина Филатова и Ирина Караган.

Об этом сообщает "Афиша Днепра".

Сообщается, что экспедиция на Винсон взошла на вершину 14 января в полном составе. Погода была ветреная, все остальные группы развернулись и ушли назад, но украинцы решили попробовать совершить восхождение и все получилось.

Сейчас группа находится в штурмовом лагере, там сильный ветер. Готовятся совершить переход вниз.

Украинская экспедиция из Днепра взошла на самую высокую точку в Антарктиде

Напомним, вершина горы Винсон стала популярной среди альпинистов-любителей, потому что входит в программу "7 вершин". Она предполагает восхождение на самые высокие вершины всех континентов мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антарктида Днепр
LITE
С приветом из Украины! Топ самых свежих выходов Мадонны, Майли Сайрус и прочих в образах от украинских брендов
С приветом из Украины! Топ самых свежих выходов Мадонны, Майли Сайрус и прочих в образах от украинских брендов