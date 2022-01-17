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Стали відомі подробиці підкорення українцями найвищої точки Антарктиди

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Дніпро, Понеділок 17 січня 2022 14:46
Стали відомі подробиці підкорення українцями найвищої точки Антарктиди Фото: стали відомі подробиці підкорення українцями найвищої точки Антарктиди (nashemisto.dp.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українська експедиція підкорила найвищу точку Антарктиди - масив Вінсон. Складність полягає в тому, що сходження проходить у суворих погодних умовах, учасники експедиції, у тому числі Марина Філатова та Ірина Караган, після прибуття до Сантьяго, поділилися ексклюзивними подробицями сходження.

Про це пише РБК-Україна.STYLER.

Українська експедиція - не єдина, хто збирався підкорити масив Вінсон.

"На сходження вийшло близько 40-45 людей. Через сильний вітер усі, крім нашої групи, повернулися", - розповів учасник експедиції Валентин Сіпавін.

Сильний вітер і мороз - реалії, які супроводжували українську експедицію на шляху до вершини. Проте, непереборне бажання підкорити найвищу точку Антарктиди та сталеве загартування не дали українцям опустити руки та відмовитися від сходження.

Стали відомі подробиці підкорення українцями найвищої точки Антарктиди

На даний момент уся група вже в Чилі.

"Ми зійшли на гору двома зв'язками по 5 людей. Сходження проходило в дуже суворих умовах. У деяких учасників є легкі обмороження. На даний момент ми вже в Чилі. Деякі учасники експедиції летять додому, 4 людини летять на сходження на найвищу точку Південної Америки гору Аконкагуа в Аргентині", - наголосив Валентин Сіпавін.

Як повідомлялось, експедиція українських альпіністів вирушила на штурм найвищої точки Антарктиди - масива Вінсон вперше. В експедиції беруть участь лише дві дівчини - обидві з Дніпра: Марина Філатова та Ірина Караган. Висота масиву 4892 метри над рівнем моря. До складу експедиції увійшли 10 українських альпіністів із Харкова, Києва, Львова та Луганської області. Раніше за всю історію на вершині Вінсон побувало лише 7 українців.

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