Стали відомі подробиці підкорення українцями найвищої точки Антарктиди

Українська експедиція підкорила найвищу точку Антарктиди - масив Вінсон. Складність полягає в тому, що сходження проходить у суворих погодних умовах, учасники експедиції, у тому числі Марина Філатова та Ірина Караган, після прибуття до Сантьяго, поділилися ексклюзивними подробицями сходження.

Українська експедиція - не єдина, хто збирався підкорити масив Вінсон.

"На сходження вийшло близько 40-45 людей. Через сильний вітер усі, крім нашої групи, повернулися", - розповів учасник експедиції Валентин Сіпавін.

Сильний вітер і мороз - реалії, які супроводжували українську експедицію на шляху до вершини. Проте, непереборне бажання підкорити найвищу точку Антарктиди та сталеве загартування не дали українцям опустити руки та відмовитися від сходження.

На даний момент уся група вже в Чилі.

"Ми зійшли на гору двома зв'язками по 5 людей. Сходження проходило в дуже суворих умовах. У деяких учасників є легкі обмороження. На даний момент ми вже в Чилі. Деякі учасники експедиції летять додому, 4 людини летять на сходження на найвищу точку Південної Америки гору Аконкагуа в Аргентині", - наголосив Валентин Сіпавін.