На краю света: украинская экспедиция впервые идет на штурм самой высокой горы Антарктиды

Впервые экспедиция украинских альпинистов отправилась на штурм самой высокой точки Антарктиды - массива Винсон. В экспедиции участвуют только две девушки - обе из Днепра: Марина Филатова и Ирина Караган.

Высота массива 4 892 метра над уровнем моря. В состав экспедиции вошли 10 украинских альпинистов из Харькова, Киева, Львова и Луганской области. Ранее, за всю историю, на вершине Винсон побывало всего 7 украинцев.

Вершина горы Винсон стала популярной среди альпинистов-любителей, потому что входит в программу "7 вершин". Она предполагает восхождение на самые высокие вершины всех континентов мира. Сейчас только три украинца выполнили эту программу, но все участники нынешней экспедиции стремятся к этой цели.

Первая точка маршрута украинской экспедиции - Чили. Многочасовой трансатлантический рейс, смена часовых поясов и акклиматизация - не все сложности, через которые им пришлось уже пройти. Чтобы попасть в Чили, нужно было за 45 дней подать все документы, в том числе, паспорта вакцинации. Но и это не все: альпинисты проходили трехдневный карантин с ежедневной сдачей ПЦР-тестов.

"Мы все были поглощены большой рутиной: сдавали ПЦР тесты, проверяли оборудование, оформляли документы, делали последние покупки перед тем как улететь с Большой земли. Есть разница во времени, поэтому присутствовала усталость от смены часов поясов. Но в целом, конечно, все с большим восторгом ждем встречи с Белым контентом и горой", - рассказывает участница первой украинской экспедиции альпинистов в Антарктиду Марина Филатова.

В саму Антарктиду можно попасть двумя способами. Первый - на корабле из Австралии или Южной Америки. В таком случае вас высадят на побережье, где можно будет погулять несколько часов, посмотреть на пингвинов, и корабль отвезет вас обратно. Если же ваша цель - гора Винсон, придется пять часов лететь на самолете.

После прибытия на континент альпинистов ждет 12-дневное восхождение. На маленьком самолете они долетят в базовый лагерь у подножья горы, где пройдут акклиматизацию. Затем их ждут еще два лагеря.

Альпинисты будут двигаться в связках по ледникам в условиях экстремальной температуры. И хотя в Антарктиде сейчас лето, температура может опускаться до минус 50, а то и минус 60 градусов по Цельсию. При этом никакой связи, кроме спутниковой, у альпинистов не будет.

Но есть вещи, которые альпинисты берут с собой, даже несмотря на тяжелые условия восхождения.

"Действительно, из-за того, что много важного груза приходится переносить на себе, ничего лишнего никогда ни один альпинист с собой не возьмет. Воспоминания о доме, о своих родных я храню в сердце и в памяти. Но два предмета, которые всегда со мной: флаг Украины, который побывал на всех вершинах, где я была, и флаг моего бегового клуба Start Dnipro. Я думаю, что нигде больше нет такого бегового клуба. Как я называю - у нас самый высокогорный беговой клуб. Надеюсь, что оба эти флага побывают со мной на вершине горы Винсон в Антарктиде", - рассказывает Марина Филатова.

К такому сложному и экстремальному восхождению альпинисты готовились по индивидуальным программам - каждый, исходя из своей физической формы и состояния здоровья.

Основа успешного восхождения, как говорит Марина Филатова, - выносливость:

"Эта экспедиция для меня уже 13-я. В основе физической подготовки любого человека, который ходит в горы, особенно в высокие горы - выносливость. Натренировать ее можно бегом, который я очень люблю. Поэтому я не могу сказать, что как-то особенно подготавливаю свою выносливость к какой-либо горе. Бег - это моя ежедневная рутина, я бегаю много, длинные дистанции. Естественно, нужно иметь общий уровень физической подготовки и здоровья. Важно иметь стабильную психику, важно принимать правильно ситуации, которые могут возникнуть в любой момент. Те же экстремальные температуры - нужно понимать, что это будет так, иметь необходимую экипировку. Тогда все будет хорошо".