Стали известны новые симптомы коронавируса: на что обратить внимание

Коронавирус в мире подтвердили уже у более 2 миллионов пациентов, а Всемирная организация здравоохранения считает, что пик пандемии COVID-19 еще не достигнут. Ученые и медики выявляют новые симптомы опасной болезни, помимо типичных, а также изучают данные о пресимптоматической и безсимптоматичной передача вируса SARS-CoV-2.

Согласно новым результатам исследований группы китайских ученых, коронавирусная болезнь может протекать у пациентов с атипичными - неврологическими симптомами. Об этом пишет JAMA Neuology.

Так, в Поднебесной у части инфицированных коронавирусом нового типа зафиксированы проблемы с координацией и невнятная речь.

Специалисты изучили данные 214 пациентов из китайского Уханя - бывшего эпицентра COVID-19 - и установили, что у 36% зараженных в общем и у 46% с тяжелым течением болезни в частности наблюдались неврологические симптомы:

нарушение кровообращения в мозгу

помутнение сознания

слабость в мышцах

Отметим, что нарушение кровообращения головного мозга - это острое или хроническое уменьшение поступления артериальной крови в головной мозг в следствии сужения и закупорки сонных, позвоночных и подключичных артерий. Болезнь проявляется ухудшением памяти, частой утомляемостью, бессонницей, плохой концентрацией внимания.

Кроме того, инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения - вторая по частоте причина смерти людей во всем мире.

Добавим, что китайские пациенты в новом исследовании также жаловались на привычные для коронавируса симптомы - типичные для болезни:

высокая температура

головная боль и усталость

покраснение глаз

заложенность носа

кашель, чихание

першение и боль в горле

Напомним, что ранее испанские ученые из Совета ортопедов страны выявили новый симптом коронавируса, который поможет выявить болезнь на раннем этапе - если на него вовремя обратить внимание.

Также ранее мы писали, что у COVID-19 появился новый необычный симптом, который маскируется под другие болезни.