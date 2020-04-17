Стали відомі нові симптоми коронавіруса: на що звернути увагу

Коронавірус у світі підтвердили вже у більш ніж 2 мільйони пацієнтів, а Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що пік пандемії COVID-19 ще не досягнуто. Вчені та медики виявляють нові симптоми небезпечної хвороби, крім типових, а також вивчають дані про пресимптоматичну і безсимптоматичну передачу вірусу SARS-CoV-2.

Згідно з новими результатами досліджень групи китайських вчених, коронавірусна хвороба може протікати у пацієнтів з атиповими - неврологічними симптомами. Про це пише JAMA Neuology.

Так, в Піднебесній у частини інфікованих коронавірусом нового типу зафіксовані проблеми з координацією і невиразна вимова.

Фахівці вивчили дані 214 пацієнтів з китайського Уханя - колишнього епіцентру COVID-19 - і встановили, що у 36% заражених загалом і у 46% з важким перебігом хвороби зокрема спостерігалися неврологічні симптоми:

порушення кровообігу в мозку

помутніння свідомості

слабкість у м'язах

Зазначимо, що порушення кровообігу головного мозку - це гостре або хронічне зменшення надходження артеріальної крові в головний мозок внаслідок звуження і закупорки сонних, хребетних і підключичних артерій. Недуга проявляється погіршенням пам'яті, частою стомлюваності, безсонням, поганої концентрацією уваги.

Крім того, інсульт - гостре порушення мозкового кровообігу - друга за частотою причина смерті людей у всьому світі.

Додамо, що китайські пацієнти в новому дослідженні також скаржилися на звичні для коронавіруса симптоми - типові для хвороби:

висока температура

головний біль і втома

почервоніння очей

закладеність носа

кашель, чхання

першіння та біль у горлі

Нагадаємо, що раніше іспанські вчені з Ради ортопедів країни виявили новий симптом коронавіруса, який допоможе виявити хворобу на ранньому етапі - якщо на нього вчасно звернути увагу.

Також раніше ми писали, що у COVID-19 з'явився новий незвичайний симптом, який маскується під інші хвороби.