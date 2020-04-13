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У COVID-19 появился новый необычный симптом: подробное описание

STYLERКоронавирус    13.04.2020 - 11:01
У COVID-19 появился новый необычный симптом: подробное описание
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может проявляться самостоятельными одиночными атипичными симптомами

Коронавирус COVID-19 в мире поразил уже больше 1,8 миллиона человек. Главными симптомами болезни, как известно, являются высокая температура и сухой кашель. Но вирусная инфекция не всегда проявляет себя именно так - медики говорят, что у болезни появились новые симптомы. Что известно об атипичных признаках COVID-19 - в материале Styler.

Врач из Украины, Ольга Бессонова, волонтер организации Красный Крест, работающая в Италии, рассказала о своих наблюдениях.

Ольга уже несколько лет работает в Пизе - в центре Италии, город находится в зоне "средней тяжести". А эпицентр коронавируса в стране находится на севере - в 300-350 км от Пизы - в Милане и Бергамо, пишет Обозреватель.

Медик говорит, что в основном симптомы классические: сухой кашель, температура 37,5-38, часто - выше (ее трудно сбить даже при помощи парацетамола). В тяжелых случаях возникает одышка и дыхательная недостаточность.

Среди атипичных симптомов Ольга назвала новый признак болезни - это потеря чувствительности лицевого, тройничного нервов. При этом возникает чувство онемения, покалывания или боли в области лица, шеи. Кроме того, иногда возникает потеря обоняния и вкуса, слезотечение, фронтальный синусит.

У COVID-19 появился новый необычный симптом: подробное описание

Ольга Бессонова (фото: соцсети, коллаж: РБК-Украина)

По словам медика, такие необычные симптомы могут возникать как сами по себе, так и вместе с классическими (температурой и кашлем).

Напомним, что Киев на утро 13 апреля стал лидером по инфицированию коронавирусом стал Киев (496 случаев), на втором месте - Черновицкая область (462), на третьем - Ивано-Франковская (300).

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