Стали известны любимые блюда учащихся из нового школьного меню: карбонара, бургеры и масала

На основе нового Санитарного регламента и Порядка норм питания в учебных заведениях разработали новое 4-недельное меню.

Любимые блюда детей

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что все блюда тестировали учащиеся нескольких школ. Если блюдо набирало более 4 баллов из 5, то оставалось в меню, если меньше - его убирали.

В результате в Сборник рецептур блюд, вошли 110 рецептов, среди которых куриные наггетсы, паста карбонара, полезные бургеры, чай масала, болоньезе, кетчуп собственного производства.

Специально для детей с целиакией (непереносимость глютена) добавили альтернативные рецепты блюд. К примеру, банановый бисквит, булочка с корицей, ореховое печенье, блины.

По данным исследований, у 5-10% детей есть аллергия на продукты. Чаще всего - на молоко, яйца, орехи, сою, пшеницу, рыбу и морепродукты.

В обновленном меню появилось больше разнообразных блюд. В частности, мировые, например, пастуший пирог, синабон с корицей, бефстроганов, лобио, фриттата, куриные нагетсы, ньоки и мак-энд-чиз.

Кроме того, добавили традиционные украинские рецепты. Теперь в школах можно будет смаковать банош, шпундру, вертуту, полтавский борщ, толчанку, львовский сырник, кулеш и шулики.

Для разнообразия выбора гарниров кроме рисовой, гречневой и овсяной каши, в меню добавили булгур, пшенную крупу, чечевицу и кускус.