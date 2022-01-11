Стали відомі улюблені страви учнів з нового шкільного меню: карбонара, бургери і масала

На основі нового Санітарного регламенту та Порядку норм харчування в навчальних закладах розробили нове 4-тижневе меню.

Улюблені страви дітей

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що всі страви тестували учні кількох шкіл. Якщо блюдо набирало більше 4 балів з 5, то залишалося в меню, якщо менше - його прибирали.

В результаті до Збіркника рецептур страв, увійшли 110 рецептів, серед яких курячі нагетси, паста карбонара, корисні бургери, чай масала, болоньєзе, кетчуп власного виробництва.

Спеціально для дітей з целіакією (непереносимість глютену) додали альтернативні рецепти страв. Наприклад, банановий бісквіт, булочка з корицею, горіхове печиво, млинці.

За даними досліджень, у 5-10% дітей є алергія на продукти. Найчастіше - на молоко, яйця, горіхи, сою, пшеницю, рибу і морепродукти.

В оновленому меню з'явилося більше різноманітних страв. Зокрема, світові, наприклад, пастуший пиріг, синабон з корицею, бефстроганов, лобіо, фріттата, курячі нагетси, ньокі і мак-енд-чіз.

Крім того, додали традиційні українські рецепти. Тепер у школах можна буде смакувати банош, шпундру, вертуту, полтавський борщ, товчанку, львівський сирник, куліш та шуліки.

Для різноманітності вибору гарнірів крім рисової, гречаної та вівсяної каші, в меню додали булгур, пшоняну крупу, сочевицю і кускус.