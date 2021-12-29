Украинские школы в январе перейдут на новые стандарты питания

1 января завершится переходный период по внедрению новых стандартов школьного питания и состоится переход на новое школьное меню. Также на законодательном уровне теперь закреплены интересы детей с диетическими потребностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первой леди Елены Зеленской в Facebook .

"Обратный отсчет до полного перехода на новое меню в рамках реформы школьного питания начат. До него остается всего три дня, потому что с 1 января 2022 года для школ заканчивается переходный период по внедрению новых стандартов", - написала она.

Елена Зеленская отметила, что подготовительная работа по переходу на новые стандарты длилась более года, начиная с первых исследований, когда выяснили масштаб проблемы с чрезмерным потреблением субпродуктов, газированных напитков, соли и жиров. Тогда же и началась разработка нового меню - с овощами, фруктами и другими полезными блюдами.

Она также напомнила, что на законодательном уровне были закреплены интересы детей с диетическими потребностями; началась модернизация устаревших пищеблоков - изменения коснулись не только ремонта оборудования, но и технологических процессов.