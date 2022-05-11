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Стала женой и овдовела через три дня: история защитников, которые поженились на Азовстали

Фото: Валерия и Андрей, защитники Украины (t.me/zsuwar)
Автор: Светлана Мащенко

На металлургическом комбинате Азовсталь, который российские оккупанты атакуют авиацией и артиллерией, поженились двое защитников, обменявшись кольцами из фольги. Мужчина погиб через три дня после свадьбы.

О трагической истории Валерии и Андрея рассказали в Telegram ВСУ война с оккупантами.

Пара решила обручиться 5 мая, в годовщину "Азова".

Валерия - защитница Украины по Азову, Андрей - украинский пограничник. Они сказали друг другу свои обеты на Азовстали.

Мужчина сделал прекрасные обручальные кольца из фольги. Они любили друг друга, а уже через 3 дня после женитьбы его не стало.

"Знакомая девушка, сильная и удивительная, которая сейчас находится на Азовстали, написала, что там же погиб ее любимый. Они поженились 5 мая. Три дня пробыли законными мужем и женой. Не могу представить ее боль. И не могу постичь ее силу. Она обещала ему выбраться оттуда", - написала в Twitter знакомая Валерии.

Фото: t.me/zsuwar

Ранее мы писали про фото искалеченных украинских защитников на Азовстали, которые должен увидеть весь мир.

Отметим, что российские оккупанты за сутки совершили 38 авианалетов на Азовсталь.

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Азовсталь