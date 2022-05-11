Стала женой и овдовела через три дня: история защитников, которые поженились на Азовстали

Пара решила обручиться 5 мая, в годовщину "Азова".

Валерия - защитница Украины по Азову, Андрей - украинский пограничник. Они сказали друг другу свои обеты на Азовстали.

Мужчина сделал прекрасные обручальные кольца из фольги. Они любили друг друга, а уже через 3 дня после женитьбы его не стало.

"Знакомая девушка, сильная и удивительная, которая сейчас находится на Азовстали, написала, что там же погиб ее любимый. Они поженились 5 мая. Три дня пробыли законными мужем и женой. Не могу представить ее боль. И не могу постичь ее силу. Она обещала ему выбраться оттуда", - написала в Twitter знакомая Валерии.

Фото: t.me/zsuwar